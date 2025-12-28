浜松開誠館のＭＦ間渕壱咲（いっさ）という名前には「世界に一つだけの花になる」という意味が込められている。トップ下で労を惜しまず走り回り、ボールを追いかけて守備面でハードワークする。「相手の反応やパスコースを予測して奪い取る」と自身の強みを挙げる。

そのために３年間、筋トレに力を注いできた。付属中３年夏にサイドバックを務めて全国制覇したときの体重は５２キロだったが、現在は６４キロ。日々の食事にも気をつかい、当たり負けしない頑丈な体をつくり上げた。

もちろん全国ではゴールを狙う。県選手権では無得点に終わっており、「点を取りたい」と２９日の初戦を見据える。２５日に行われた岡山学芸館との練習試合では、積極的にゴール前まで攻め込んでシュートを放った。

川合亜門主将やＭＦ岡田瑛太ら「同じ思いを持つ」中学時代からの仲間たちと臨む、高校生活最後の舞台。「開誠館らしさを表現したい」とフル回転を誓った。

◆間渕 壱咲（まぶち・いっさ）２００７年１１月４日、浜松市生まれ。１８歳。サッカーは幼稚園から。浜松開誠館中３年夏に全国制覇。１７０センチ、６４キロ。血液型Ｂ。家族は両親と兄、妹。