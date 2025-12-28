¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¤ì¤¤¡×43ºÐ¤Î¸µNHK¥¢¥Ê ¼Ì¿¿½¸¤¬ÏÃÂê¤â¡ÖÍÆ»Ñ¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×Êú¤¤¤¿²áµî¡Ö½¢³è¤Ï80¼ÒÁ´Íî¤Á¤·¡×
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÇÇØ¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå
¨¡¨¡ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤¹¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÍý·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§ÊÙ¶¯¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÎò»Ë¤äÃÏÍý¤È¤¤¤Ã¤¿°Åµ²ÊÌÜ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¿ô³Ø¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤¬½Ð¤ë²ÊÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¶ì¼êÊ¬Ìî¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÍý·Ï¤òÁª¤Ü¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Íý·Ï¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤á¤º¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×½Õ´ü¤Î¤³¤í¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ë¥¥Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÇÇØ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÇÛ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£µ¢¤êÆ»¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤òºî¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥Èー¥¯µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤½¤Î»Ê²ñ¤Î½÷À¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
½¢¿¦Ï²¿Í¤Þ¤Ç¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÆ»
¨¡¨¡ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾Íè¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¡£¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Ï¯ÆÉ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Î¤È¤¤Ï80¼Ò¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤Ë¤â¼õ¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿·Â´ÏÈ¤Ç½¢³è¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´ÏÀ¤À¤±Ã±°Ì¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÂç³ØÂ¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢1Ç¯´ÖµÙ³Ø¤·¤Æ½¢³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ½¢¿¦Ï²¿Í¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤´Î¾¿Æ¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¡Ä¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢½é¤á¤Æ²ÈÂ²²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÎ±Ç¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·1Ç¯¤À¤±¤À¤è¡×¤Èµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ËÜÅö¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëµá¿Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ë¼õ¤«¤ë¡×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥Ø¥ë¥Ú¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー»ÖË¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½¢³è¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤ë¤Í¡×¤Ã¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò¤â¤ÄÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ °ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ÏÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ°Å¼¨¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ °ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ä¿ÍÁ°¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÌÌÀÜ¤ÇÄÌ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÄ¿¹¤Ç½¢¿¦¤â·ëº§¤ÈÎ¥º§¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÂà¿¦
¨¡¨¡ Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤Þ¤º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÄ¿¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬±ó¤¤¤Î¤ÇÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉã¤Î²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÀè¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÈ¿ÂÐ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ÎºîÀï¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´î¤Ù¤ë¤Ê¤é´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Çµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥Ë¥åー¥¹¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼èºà¶ÈÌ³¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢Â¾¸©¤ÎÊüÁ÷¶É¤ËÅ¾¿¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
ÃÝÃæ¤µ¤ó¡§¤¸¤Ä¤ÏÀÄ¿¹»þÂå¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÀÄ¿¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¥ì¥Ýー¥¿ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹Åç¤Î¼Â²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¢³è¤Î¤¿¤á¤ËÎ±Ç¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¼ê¤Ë¤·¤¿»Å»ö¤ò¤ä¤á¡¢Î¥º§¤â¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¹Åç¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÊì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Î¥º§¤ÈÂà¿¦¤ò·Ð¸³¤·¡¢¹Åç¤Î¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤¹»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈNHK²Æì¶É¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÆ»¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î»×¤ï¤Ì¥¯¥ìー¥à¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼«ÂðÂÔµ¡¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Ø¤³¤¿¤ì¤ëÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´µ¡°ìÅ¾¥Õ¥êー¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤»Å»ö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
