¡¡¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¦»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤¬£²£µÆü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡ß¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¡£Â£Ó¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º °ìÌë¸Â¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿ä¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤ò¡¢¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹»°Â¼¡£ÁêÊý¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤Ë¡Öº£¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È»°Â¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê²¶¤¬¡Ë¡ØóîÆ£µþ»Ò¤ò²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈóîÆ£µþ»Ò¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ê¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«Ê¢Î©¤Ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÂçÃÝ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢°ú¤¤¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡££²¿Í¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£