¤¸¤Ä¤Ï¡Öð¨ÀÐÍî²¼¸å¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¶²Îµ¡×¤â¤¤¤¿¡Ä¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢ÃÏµå¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÂçÀäÌÇ¡×¤Î¡¢ËÜÅö¤Î¸¶°ø
Ãø¼Ô¤ËÊ¹¤¯Âè15²ó
¡ÖÄ¶µðÂçÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î´Ä¶ÊÑÆ°¤Ï²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÂçÎÌÀäÌÇ¤È¿Ê²½¤Î¿¿¼Â¡×Á°ÊÔ
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢À¸Ì¿»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµé¤Î»ö·ï¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤À¡£¶²Îµ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿Çò°¡µªËö¤Îð¨ÀÐ¾×ÆÍ¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î4²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÄ¶µðÂç²Ð»³¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ÎÍý³Ø¸¦µæÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃÏµå²Ê³Ø¼Ô¤Ç¡¢2025Ç¯8·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÄ¶µðÂçÊ®²Ð¤ÈÀ¸Ì¿¿Ê²½¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢º´Ìîµ®»Ê»á¤À¡£
²Ð»³¥¬¥¹¤¬¤Ä¤¯¤ë´¨Îä²½¤È²¹ÃÈ²½¤Î2ÃÊ³¬¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢³¤ÍÎ¤ÎÌµ»ÀÁÇ²½¤ä»ÀÀ²½¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¤òÇË²õ¤·¡¢¤Þ¤¿À¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤òÊý¸þ¤Å¤±¤¿¤Î¤«¡£º´Ìî»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Êý¤È¡¢ÏÃÂê¤ÎÃø½ñ
º´Ìî µ®»Ê¡Ê¤µ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
1968Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£1997Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÃÏ¼Á³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÃÏ³Ø¸¦µæÉô¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡£
ÀìÌç¤Ï²Ð»³³Ø¤ª¤è¤Ó´äÀÐ³Ø¤Ç¡¢¤ª¤â¤Ê¸¦µæÂÐ¾Ý¤ÏÄ¶µðÂç²Ð»³¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃÏµå¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹Ä¶µðÂç²Ð»³¡Ù¡Ø³¤¤ËÄÀ¤ó¤ÀÂçÎ¦¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Ãø¼Ô¤¬´Æ½¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ØÂçÀäÌÇÅ¸¡¡À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥ô¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡Ê2026Ç¯2·î26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡öËÜµ»ö¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ö
¶²ÎµÀäÌÇ°ÊÁ°¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢4²ó¤ÎÂçÀäÌÇ
ÃÏµåÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìîµ®»Ê»á¡Ê°Ê²¼¡¢º´Ìî¡Ë¡§²áµî¤Î5²ó¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃÏµå¾å¤Ç°ìÈÖ½é¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÂçÎÌÀäÌÇ¤Ï¡¢Ìó4²¯4500ËüÇ¯Á°¤«¤é4²¯4400ËüÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µªËö¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ç¤Ï¡¢»°ÍÕÃî¤ä¥µ¥ó¥´Îà¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡¢Ìó3²¯7200ËüÇ¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¥Ç¥Ü¥óµª¸å´ü¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë³¤°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸Êª¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ï¡¢ÃÏµå¾åºÇÂç¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2²¯5000ËüÇ¯Á°¤Î¥Ú¥ë¥àµªËö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³¤°èÀ¸Êª¤Î¼ï¤Î80¡Á86¡ó¡¢Î¦¾åÀ¸Êª¤Î¼ï¤Î97¡ó¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2²¯Ç¯Á°¤Î»°¾öµªËö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿4²óÌÜ¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥ÈÎà¤äà¨ÃîÎà¤¬Âç¤¤¯¼ï¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌó6600ËüÇ¯Á°¤ÎÇò°¡µªËö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÂçÎÌÀäÌÇ¡£¤³¤ì¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡ÖÂçÎÌÀäÌÇ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â10km¤ÎµðÂçð¨ÀÐ¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤êÃÏµå´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¶²Îµ¤¬ÀäÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶µðÂç²Ð»³¤Î¡ÖÊ®²Ð¤¬ÂçÎÌÀäÌÇ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¥×¥í¥»¥¹
Çò°¡µªËö¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ°Ê³°¤Ï¡¢¤½¤Î¼çÍ×°ø¤È¤·¤ÆÄ¶µðÂç²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶µðÂç²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ÇÂçÎÌÀäÌÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Ìî¡§Ä¶µðÂç²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤âÂç¤¤Ê´Ä¶ÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Æó»À²½Î²²«¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤È¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÊü½Ð¤Ç¤¹¡£
²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤êÂçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Æó»À²½Î²²«¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤È¤¤¤¦ÈùÎ³»Ò¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤ÎÈùÎ³»Ò¤¬À®ÁØ·÷¤ËÉñ¤¦¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¡¢´¨Îä²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Ê®²Ð¤Îµ¬ÌÏ¤äÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Æó»À²½Î²²«¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨Îä²½¤Ï¡¢¿ô¥ö·î¤«¤é¿ô½½Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£Î²»À¥¨¥¢¥í¥¾¥ë¤Î´¨Îä²½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¶µðÂç²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ë²¹ÃÈ²½¤Ï¿ô10Ç¯¤«¤é¿ô10ËüÇ¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¶µðÂç²Ð»³¤¬Ê®²Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏµÞ·ã¤Ê´¨Îä²½¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄ¹´üÅª¤Ê²¹ÃÈ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶ÊÑÆ°¤¬¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÀ¸Êª¤ËÂçÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀäÌÇ¤¬Â¥¤¹À¸Êª¿Ê²½
¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µªËö¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤«¤é¤ÎÀ¸Ì¿Â¿ÍÍÀ¤Î²óÉü¤¬¡¢Â¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁá¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¥ª¥ë¥É¥Ó¥¹µªËö¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º100ËüÇ¯¤Û¤É´¨Îä²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¹ÃÈ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²¹ÃÈ²½¤Ï¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥Ç¥Ü¥óµª¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÄ¹¤¯Â³¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥µ¥ó¥´¤¬¼ï¤òÁý¤ä¤·¤ÆÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ï¡¢³¤¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥´¤ÎÈË±É¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¤ÎÀ¸Êª¤â¼ï¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»°ÍÕÃî¤äÛùÈéÆ°Êª¡£¤³¤ì¤é¤â¡¢¼ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òµÞ·ã¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ü¥óµª¸å´ü¤Ë¤Ï5²ó¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿*¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó3²¯7200ËüÇ¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¡×¤¬¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ò¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤ÇºÇ¤âÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Â©°è¤ò¼º¤Ã¤¿³¤¤ÎÀ¸Êª¤â¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¼ï¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ü¥óµª¤Î5²ó¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤Ï¥µ¥ó¥´¤ÎÀäÌÇ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Ç¥Ü¥óµª¸å´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿5²ó¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ç¥Ü¥óµª¤òÂåÉ½¤¹¤ë3¼ïÎà¤ÎÊ¬Îà·²¤ÎÀäÌÇ¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Îà·²¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÀäÌÇ¥Ô¡¼¥¯»þ´ü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÊ¬Îà·²¤À¤±¤¬¤ÎÀäÌÇ¡Ë¡£
°ìÊý¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Îà·²¤ÎÀäÌÇ¥Ô¡¼¥¯¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ü¥óµª¸å´ü¤Ç¤Ï5²ó³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀäÌÇ»öÊÑ¤È¤è¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥Ç¥Ü¥óµªÃæ´ü¤Î¡Ö¥¿¥«¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¸å´ü¤Î¡Ö¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼¡×¤Ï¡¢3Ê¬Îà·²¤ÎÀäÌÇ¥Ô¡¼¥¯¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÀäÌÇ»öÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤éÀäÌÇ»öÊÑ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥Ü¥óµª¸å´ü¤ÎÂçÎÌÀäÌÇ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ìó3²¯7200Ç¯Á°¤Î¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÀäÌÇ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼ÀÐ³¥´äÁØ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¡¦³¤ÍÎ¤ÎÊÑ²½¡¦ÀäÌÇ¤Î´Ø·¸
¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥µ¥ó¥´¤¬ÂçÎÌ¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Ìî¡§³¤ÍÎ¤ÎÌµ»ÀÁÇ²½¤È¡¢»ÀÀ²½¤¬Ãø¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Ìó3²¯7200ËüÇ¯Á°º¢¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÇÊ£¿ô¤ÎµðÂç²ÐÀ®¶è¡Ê²Ð»³³èÆ°¤¬Èó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ç¡¢Â¿ÎÌ¤Î¥Þ¥°¥Þ¤òÊ®½Ð¤·¤¿Ä¶µðÂç²Ð»³°è¤È²Ð»³ÂÎ¤Î¤³¤È¡£Large igneous province¡¨LIP¡Ë¤¬Ê®²Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤¬µ¯¤³¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢³¤¿å²¹ÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢³¤¿å²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£³¤¿å²¹¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¹â°ÞÅÙ°è¤Û¤É¹â¤¯¡¢ÀÖÆ»ÉÕ¶á¤Û¤ÉÄã¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ç¤Î³¤¿å²¹¤Îº¹¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢³¤¿å½Û´Ä¤¬ÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¡£
³¤¿å½Û´Ä¡¢ÆÃ¤Ë¿¼ÁØ¤Ø¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤È¡¢¿¼³¤¤Ë¤Þ¤Ç»ÀÁÇ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎ¤ÎÌµ»ÀÁÇ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³¤ÍÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀ¸Â¸¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LIP¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¤Ãæ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬¤Þ¤»¶¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬³¤¿å¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿å¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÃº»À¡ÊH₂CO₃¡Ë¤¬À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃº»À¤¬ÅÅÎ¥¤·¡ÊH₂CO₃¢ªH⁺+HCO₃⁻¡Ë¡¢¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³¤¿å¤Î»ÀÀ²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥´¤Ê¤É¤¬³Ì¤ä¹ü³Ê¤òºî¤ëºàÎÁ¤Ï¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡ÊCaCO₃¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢¿åÁÇ¥¤¥ª¥ó¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÍÏ²ò¤·¤Þ¤¹¡ÊCaCO₃+2H⁺¢ªCa₂⁺+CO₂+H₂O¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³¤ÍÎ»ÀÀ²½¤Ï¥µ¥ó¥´¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ì¤ä¹ü³Ê¤òÍ¤¹¤ëÀ¸Êª¤òÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ê²Ð»³³èÆ°¡×¤¬µ¯¤³¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È
ºÇÂç¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ë¥àµªËö¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢ÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢LIP¤Î³èÆ°¤¬¼çÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Ù¥ê¥¢LIP¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Ìî¡§¤È¤Ë¤«¤¯Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤Ç¡¢ÃÏÉ½¤ÇÊ®²Ð¤·¤¿LIP¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÂÎÀÑ¤Î1Ëü¸ÄÊ¬¤Û¤É¤Î¥Þ¥°¥Þ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î²Ð»³¥¬¥¹¤¬¿ô100ËüÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê´¨Îä²½¡¢¶ËÃ¼¤Ê²¹ÃÈ²½¡¢³¤ÍÎ¤ÎÌµ»ÀÁÇ²½¡¢³¤¿å½à¤ÎµÞ¾å¾º¡¢³¤ÍÎ»ÀÀ²½¡¢»ÀÀ±«¡¢¥ª¥¾¥óÁØ¤ÎÇË²õ¡¢ÍÆÇÀ®Ê¬¤ÎÁý²Ã¡¢¤Ê¤É¡¢²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê´Ä¶ÊÑÆ°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ë¥àµª¤È»°¾öµª¤Î¶³¦¡ÊP-T¶³¦¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤ÎÃÏÁØ¤Ç¤Ï¡¢¦Ä13C¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Ìî¡§¦Ä13C¤Ï¡¢ÃºÁÇ¤Î2¤Ä¤Î°ÂÄêÆ±°ÌÂÎ¡Ê13C¤È12C¡Ë¤ÎÈæÎ¨¤òÀéÊ¬Î¨¡Ê¥Ñ¡¼¥ß¥ë¡¢¢ó¡Ë¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢12C¤¬Â¿¤¤¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð»³¥¬¥¹¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª·Ú¤¤12C¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²Ð»³¥¬¥¹¤Î¦Ä13C¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¢ó¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹8 ¢óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¦Ä13C¤¬Äã¤¤²Ð»³¥¬¥¹¤¬³¤ÍÎ¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢³¤ÍÎ¤Î¦Ä13C¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢LIP¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¿¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î¥¬¥¹¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥ó¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¦Ä13C¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹60 ¢ó¡£¥·¥Ù¥ê¥¢LIP¤ÎÉÕ¶á¤Î¥¬¥¹¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¥Þ¥°¥Þ¤Î´ÓÆþ¤äÊ®²Ð¤Ë¤è¤êÊø²õ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ê¤É¤¬Âçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¦Ä13C¤¬Äã¤¤¥¬¥¹¤¬³¤ÍÎ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Àè¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤ÍÎ¤Î¦Ä13C¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¦Ä13C¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÂçÎÌ¤Î²Ð»³¥¬¥¹¤ä¥¬¥¹¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥Èµ¯°ø¤Î¥¬¥¹¤¬Âçµ¤Ãæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¬¥¹¤¬³¤¿å¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥±¥ë¥ô¥¡¥Ã¥µ¡¼»öÊÑ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³¤ÍÎ»ÀÀ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÇÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î³Ì¤ä¹ü³Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸Êª¤¬»àÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ë¥àµªËö¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤ÎÀ¸Êª¼ï¿ô¤Î²óÉü¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Ìî¡§¤³¤ì¤Ï¡¢Ìó200ËüÇ¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢LIP¤ÎÊ®²Ð¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤¤¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢À¸Êª¤¬Â¿ÍÍÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¡¢¤ª¤ª¤è¤½2000ËüÇ¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤òÍ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡§´Øàö»Ò¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
ÂçÎÌÀäÌÇ¤Ï½ªÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¡ÖºÆÀ¸¤ÈÂ¿ÍÍ²½¡×¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¿Ê²½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥´¤¬³¤¤òÃÛ¤¡¢ºÆ¤ÓÂ¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¤¬ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏµå¤ÏÇË²õ¤ÈÁÏÂ¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¶µðÂçÊ®²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏµå¿¼Éô¤Î±Ä¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¸°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÆæ¤¬Â¿¤¤»°¾öµªËö¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¶²Îµ¤òÀäÌÇ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿Çò°¡µªËö¤ÎÀäÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
º´Ìîµ®»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢´Æ½¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸ À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤Ï¤³¤Á¤é
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç
¡Êbackground illustration by gettyimages)
Ä¶µðÂçÊ®²Ð¤ÈÀ¸Ì¿¿Ê²½
ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î´Ä¶ÊÑÆ°¤¬ÂçÎÌÀäÌÇ¤È¿Ê²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿
À¸Ì¿¤ÎÎò»Ë40²¯Ç¯´Ö¤Ç¡¢À¸Êª¼ï¤Î60¡ó¡Á90¡ó¤â¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂçÎÌÀäÌÇ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬5²ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¡¢Ä¶µðÂçÊ®²Ð¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÎÌÀäÌÇ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¼ï¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹ÀäÌÇ»ö¾Ý¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ï¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¶µðÂçÊ®²Ð¤È¤¤¤¦ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢40²¯Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸Ì¿¿Ê²½»Ë¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÀ¸Êª¤Ï¡ÖÀäÌÇ¤·¤¿¤«¤é¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡×¡Ä¤³¤ÎÃÏµå¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÄ¶µðÂçÊ®²Ð³èÆ°¡×¤È¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¿Ê²½¡×¤Î¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ë´Ø·¸
