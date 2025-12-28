ÂæÉ÷¤Ë¶¯¤¤ÅÁÅý·úÃÛ¤¬É¬¿Ü¤ÎÅç¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¡£Âç³Ø¶µ¼ø¤òÄêÇ¯Á°¤ËÂà¿¦¤·ÃÝÉÙÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºî²È¤¬¶Ã¤¤¤¿¡Ò²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÈëÌ©¡Ó
Âç³Ø¶µ¼ø¤òÄêÇ¯Á°¤ËÂà¿¦¤·¤¿ºî²È¤Î»°º½¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¡£ÃÝÉÙÅç¤Ë°Ü½»¤·¡¢65ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý330¿Í¡¢¸ä³Ú»ÜÀß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤â¤Ê¤¤¡ÖÉÔÊØ¡×¤ÊÅç¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö25¤â¤Îº×»ö¡¦¹Ô»ö¤¬¤¢¤ëÅç¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿ÀÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¡¢Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¿¼¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åç¤Ç¤Î°Ü½»ºÇ½é¤Î£±Ç¯¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡ØÃÝÉÙÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
ÂæÉ÷
ÂæÉ÷¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò²¿ÅÙ¤âÅç¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬½Å»³ÃÝÉÙÅç¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ4·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ú¤Æ¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¡¢·ú¤Æ¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡¢ÂæÉ÷¤Ë¶¯¤¤¤È¤«¡¢ÂæÉ÷¤Î»þ¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤È¤«¡¢ÂæÉ÷¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÀäÂÐÂæÉ÷¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤È¡¢»Ü¹©¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿²ÆìËÜÅçÆîÉô¤Î¿ÀÃ«¹©Ì³Å¹¤Î¿ÀÃ«¼ÒÄ¹¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
2¡ß4(¥Ä¡¼¥Ð¥¤¥Õ¥©¡¼)¹©Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÏÈÁÈÊÉ¹©Ë¡¡¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï¡¢Ãì¤äÎÂ¤Ï¤ê¤Ê¤É¼´¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀþ¡×¤Ç²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¡¢2¡ß4¤ÏÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿ÌÚºà¤Ë¹çÈÄ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥Í¥ëÍÍ¤Î¤â¤Î¤òÊÉ¤äÅ·°æ¡¢¾²¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÀþ¡×¤Ç»Ù¤¨¤ëÌÚÂ¤½»Âð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌÌ¡×¤Ç»Ù¤¨¤ë½»Âð¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É÷¤äÍÉ¤ì¤Ê¤É³°¤«¤é¤ÎÎÏ¤â¡¢¡ÖÌÌ¡×¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤Ì©À¡¢ÃÇÇ®À¤â¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ë2¡ß4¤Î²È
²¿¤è¤ê¡¢²È¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ³ÀÅç¤Ë¤â2¡ß4¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢Àß·×»Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹©Ì³Å¹¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Î2¡ß4¤ÇÁÈ¤àÉôÊ¬¤À¤±¡¢¿À¸Í¤Ê¤É¡¢ËÜÅÚ¤«¤é2¡ß4¤ò¤¤¤Ä¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýÆó¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç²È¤Î·Á¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ä¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åç¤ÎÊý¤¬Ãà°ì¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¦¤ï¡¢¤â¤¦¡¢¤ª²È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Áá¤¯²È¤Î·Á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬2¡ß4¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÝÉÙÅç¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²È¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¤¢¤ì¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤´¿´ÇÛ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÅÁÅý·úÃÛ¤Î²È¤·¤«·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÃÝÉÙÅç¤Î¿·ÃÛ½»Âð
ÃÝÉÙÅç¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤ÎÅÁÅý·úÃÛ¤Î²È¤·¤«·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·è¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö³°¸«¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤«¤é¸«¤ÆÅÁÅý·úÃÛ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
2¡ß4¤Çºî¤ë¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃì¡×¤¬¤Ê¤¤²È¡¢¤È¤Ê¤ë¡£²æ¤¬²È¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê¡¢±ïÂ¦¤ËÂ³¤¤¤ÆÏÂ¼¼¤¬Æó´Ö¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ã»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÂçÀª¤¬½¸¤Þ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î²È¤Ç¤¢¤ë¡£
±ïÂ¦¤ÏÉý¤¬3¥á¡¼¥È¥ë¼å¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¹±ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¤â²¿¿Í¤âºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¿·ÃÛ½Ë¤¤¤Î»þ¤Ï¤³¤Î±ïÂ¦¤ÈÏÂ¼¼Æó¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºÂÉÛÃÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡¢Ãì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÌ¤¬¤¢¤ë²È¡£±ïÂ¦¤ÈÏÂ¼¼¤Î¶¤Î¿¿¤óÃæ¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÃì¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ÌÃÖ¤Ë¡¢1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÉý¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£
±ïÂ¦¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¸Í¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¬¥é¥¹¸Í¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤â¡¢±ïÂ¦¤ÈÏÂ¼¼¤Î¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÉý¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÊÉ
¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢Àß·×»Î¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÉ¤Ë¤ÏÊÉ¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤ÎÂç¤¤Ê¶À¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¤ª²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àè¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤ËºÂÉÛÃÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¶À¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ëÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤Õ¤Ê¡¼¡×¡ÊÊÑ¤Ê´¶¤¸¡Ë¤À¤Ê¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ç¡²¿¤È¤â¤·Æñ¤¤¡£
¿·ÃÛ½Ë¤¤¤Î·ë¿Í²ÃÆá»Ö¡Ê¤æ¤Ò¤È¤¦¤ó¤¬¤Ê¤·¡Ë¤Îµ·¼°¤Ç¤â¡¢¿ÀÍÍ¤Î°ÍÂå¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¯¥®¤Î»Þ¤Ï¡¢¾²¤Î´Ö¤Î²£¤ÎÃì¤Ë·ë¤ï¤¨¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÌ¤ÎÃì¤Ë»Þ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÃì¡×¤¬¤Ê¤¤¡£
»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Þ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈé¤ò¤Ï¤®¡¢¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¯¥®¤Î»Þ¤ò¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Æì¤Î²È¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¸ú¤¯²È
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ãì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼ã´³º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡ß4¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤è¤¯¸ú¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÇÇ®À¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£²°º¬¤Ë¼×Ç®¥·¡¼¥È¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤¬¤ª²È¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤È¤ê¤ï¤±¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
¹±ï¤È»Í¾öÈ¾¡¢Ï»¾ö¤ÎÆó´Ö¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¹±ï¤Ë°ì¤Ä¡¢Ï»¾ö´Ö¤Ë°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2Âæ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
Ï»¾ö¤È»Í¾öÈ¾¤ÎÏÂ¼¼¤È¹±ï¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ´Éô³«¤±¤ÃÊü¤·¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤ÇÅ·°æ¤âÎÂ¸«¤»Å·°æ¤Ê¤Î¤Ç¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó°ì¤Ä¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÃæÎÃ¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë²Æì¤Î²È¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£ÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤Ç´«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
