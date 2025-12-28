浜松開誠館のＦＷ松下蓮（３年）は全国総体での反省を生かし、泥くさいプレーでチームに貢献する。

６月の藤枝東との県総体決勝（１〇０）で決勝点を奪い、初優勝の立役者になった。しかし、夏の大舞台では「自分が点を取らないといけない！」という意識が強過ぎた。相手ゴール近くに位置することばかり考えてしまい、チームの基本の守備がおろそかに。「悪く変わってしまいました」

秋は控えに回り、前線からボールを追いかけてハードワークする「原点」に戻った。エースＦＷの田窪悠己（３年）が負傷欠場した１１月後半のプリンスリーグで先発。３試合に出場し、１ゴールを挙げたが、まだ気は緩めない。

付属中３年夏に全国制覇したものの、自身は控え。悔しさを胸に、高校で肉体改造に取り組み、脚力を伸ばしてＡチーム入りした。今回もはい上がる。田窪も戦列に復帰しており、スタメン争いは試合本番まで続く。（里見 祐司）

◆松下 蓮（まつした・れん）２００７年４月２６日、御前崎市生まれ。１８歳。サッカーは小１から。浜松開誠館中３年夏に全国制覇。１７０センチ、６７キロ。血液型Ａ。家族は両親と妹。