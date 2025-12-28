全日本バレーボール高校選手権大会（春高バレー）は、来年１月５日に東京体育館で開幕する。同日に１回戦が行われ、１３年連続１８度目の出場となる女子・富士見は、松山東雲（愛媛）と対戦。主将の曽根くらら（３年）は、入学当初から掲げてきた初優勝を目標に、「日本一のリベロになって終わりたい」と抱いてきた夢の実現に挑む。

富士見の曽根が、本職リベロで真価を発揮する。「日本一のリベロ」を志して富士見に入学。１年時は希望通り守備職人に徹したが、２年時はチーム事情によりアウトサイドヒッターに転向した。１５７センチという小柄な体格もあり、思うように力を発揮できない時期が続いた。

「点が取れる方ではなかった。どうすればチームに貢献できるかを考えた。強みであるレシーブ力をどう生かすかと思っていた」

今年に入ってリベロへ復帰。スパイカーを経験したことで視野が広がり、トスの上げ方への意識にも変化が生まれるなど、主将としての成長を実感している。

チームは今年の全国総体で、静岡県勢として初の４強入りを達成。秋の国民スポーツ大会でも県選抜メンバーの大半を担い、準優勝に貢献した。今大会は初戦で、同じく全国常連校の松山東雲と対戦。２回戦では前回大会準優勝の下北沢成徳（東京）が立ちはだかるが、壁を越える覚悟だ。

支えとなる仲間もいる。エースの福元さやか、鈴木真優（ともに３年）は１年時から全国舞台を経験。春高バレーでは初の８強入りを果たした。２年時は岡山・就実に２回戦で敗れ、悔しさも味わっている。副主将を務める福元とは、コート内外で言葉を交わす機会も多く、「リベロなので、コートにずっといるわけではない。相手コースの空きやサーブの狙いなど、一番話し合う存在」だ。

経験を共有する仲間とともに目指すのは、再び歴史を塗り替えること。リベロとして、主将として、頂点への道を切り開く。（伊藤 明日香）

〇…エース福元が、万全の状態で有終の美を飾る。３度目の挑戦となる春高バレー。昨年までの２大会は、右足首のけがなど本調子とはいえない状態だった。前回大会後から自宅でジャンプ練習を行ってきた。足首の強度を高め、ケアにも入念に取り組んできた。成果として最高到達点が６センチアップの２９０センチに到達するなど、攻撃力に磨きがかかった。「自分の集大成を見せられるように頑張りたい」と意気込んでいる。