雑誌『PECHE 010』12月25日発売！記念すべき10号目のテーマは「純粋で美しい覚悟の正体」♡

通常版表紙には、PECHEのミューズたちが集結

PECHE

「“私”を生き抜くためのビジュアルmag」として、正直な美意識とそのあり方をまっすぐに見つめてきた『PECHE(ペシェ)』。唯一無二の“麗可愛い”世界観を築いてきたこの雑誌が、記念すべき10号目を迎えます。発売日は、2025年12月25日(木)──まさにホリデーシーズンのご褒美にぴったりな一冊です♡今号のテーマは「純粋で美しい覚悟の正体」。それは、少しずつ変化を重ねながら辿り着いたPECHEの“今”を象徴するキーワード。これからもロマンチックなお守りのような存在として、読者一人ひとりの人生にそっと寄り添い、輝きを与える“麗しの果実”でありたい──そんな想いが詰まっています。

通常版のカバーを飾るのは、これまでPECHEの世界を体現してきた中村里砂さん、菅野結以さん、吉木千沙都さん、三上悠亜さん。「THE PECHE」とも言える、華やかでロマンティックな集合ビジュアルが実現しました。

特装版はCANDY TUNEがジャック！

PECHE

特装版の表紙＆裏表紙は、今話題のアイドルグループ「CANDY TUNE」が担当。

「KAWAII LAB.」から登場した新星ガールズたちが、眺めているだけで元気になれるようなビジュアルでPECHEの世界観を表現します。

▶特装版にはCANDY TUNEメンバーのトレーディングカード付きという豪華特典も♪

トレカがランダムで1枚封入されます。

注目のコンテンツを一部ピックアップ☆

「不屈のクローゼット」

吉木千沙都・古澤里紗

何があってもブレない“私”のスタイル。その覚悟と信念を、PECHEらしい麗可愛いモードで表現。PECHEマインドを表現する、特別なファッションストーリー！

「純粋なまま大人になるということ」

ユ・ヘウォン

喜怒哀楽をすべて受け入れて、しなやかに大人になる。読者世代に向けた、美徳ある生き方へのメッセージ。

「科学的自己愛メイク」

志田音々 他

「自分の顔」を好きになる。多様性と個性を祝福するような、自愛メイクの提案。

「洗練ボディに憧れて」

横野すみれ、かとゆり 他

目指したいのはヘルシー&コケティッシュ。麗可愛い写真と共に、ボディケア方法をご紹介♡

Amazonのみの限定販売！

PECHEの最新号を購入できるのはAmazonのみなので、

以下から購入ページをチェックしてみて。



※特装版のみ数量限定で「SHOWROOM小冊子」も封入。

※年末年始は配送の遅延が発生する場合があります。

出演モデル一覧

中村里砂、菅野結以、吉木千沙都、三上悠亜、CANDY TUNE、古澤里紗、益若つばさ、堀未央奈、タナカガ(パパラピーズ)、越智ゆらの、佐藤ノア、吉井美優、塩川莉世(SWEET STEADY)、高崎かなみ、横野すみれ、むめい、ユ・ヘウォン、志田音々、かとゆり、多屋来夢、Raina

PECHEの最新情報はこちらから！

PECHEとは・・・

“私”を生き抜くためのビジュアルmag。

トレンドは追いかけるだけではなく、自分のものにして楽しんで欲しい。ずっと変わらずに好きなものを見つけて欲しい。ときめきを大切にして欲しい。価値観を広げて豊かな人になって欲しい。自分の弱さも他人の弱さも認められる強さを持って欲しい。ただ大人の可愛さやそれぞれの自我を伝えるだけではなく、「本当のところ」に触れながら麗しくて可愛い世界観を追求していきます。

ずっと眺めていたくなるような眼福なビジュアル本であり、様々な毎日を過ごす中で一歩踏み出す勇気になるような言葉もたくさん詰まった、お守りのような本でもあります。

ー “ときめきというパワーで世界を変えていく”

最新号やイベント情報は、SNSでチェックしてみてね。

