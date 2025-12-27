「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が、F1（フォーミュラワン）ドライバーのセルジオ・ペレス（Sergio Pérez）をグローバルブランドアンバサダーに任命した。

ペレスは、1990年メキシコ生まれ。国際格式のモータースポーツであるF1において長年ドライバーとして活躍しており、2026年シーズンにはキャデラック・フォーミュラ1チームの一員としてグリッドへの復帰を予定している。なお、トミー ヒルフィガーは公式アパレルパートナーとして同チームをサポートする。

ブランドは今回の起用について、「私たちは常に、ドライバーがスタイルを通して自分らしさを表現する自由を後押ししてきました。F1がファッションやエンターテインメントを取り入れ進化を続ける中、そのスターたちは真のグローバルアイコンとして活躍しています。メキシコのアイコンであり、その自信、才能、そして個性で若い世代にインスピレーションを与えているペレスは、リラックス感がありながらも時代を超えて愛されるメンズウェアという私たちのビジョンを体現する存在です」とコメント。今回の起用を通して、スポーツ、スタイル、そして現代カルチャーの交差点におけるトミー ヒルフィガー ブランドの存在感向上を目指すという。

ペレスは、「トミー・ヒルフィガー（Tommy Hilfiger）は、ドライバーたちがサーキット外で自分自身を表現する自信を与えてくれました。彼のブランドとともにグリッドへ戻れることをとても楽しみにしています。彼の創造性とビジョンを心から尊敬しており、そのブランドを代表し、彼が生み出すエネルギーの一部になれることを誇りに思います」とコメントを残した。