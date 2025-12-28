本日12月28日（日）よる10時〜11時55分 日本テレビ系にて、サンドウィッチマン（伊達みきお／富澤たけし）がMCを務める「サンキュ！ウィッチマン」を放送。

“最高のありがとうを伝えたい”をコンセプトに、人気芸能人たちが年に一度の特大の感謝を伝えるため、ハッピーサプライズをしかける番組。なにわ男子のリーダー大橋和也やシソンヌの長谷川忍、水森かおり、永尾柚乃など、さまざまな芸能人たちが意外なつながりのある人物へ感謝のサプライズを企画！

進行は高島彩が務め、スタジオにはSixTONES・ジェシー、島崎和歌子、藤本美貴、生見愛瑠が登場。心温まるドッキリに、高島が大号泣する場面も!? 年の瀬、笑いあり涙ありの「サンキュ！ウィッチマン」で心温まる時間をお届け！

■なにわ男子・大橋和也が感謝する青春時代の恩人とは？

今年、自身初のアジアツアーを成功させ、いま勢いに乗る人気アイドルグループ・なにわ男子。そのリーダーである大橋が、高校時代に出会った人物に感謝を伝える。

大橋は、自分の中で考える「アイドル像」をストイックに追求し、デビュー後も友人たちにプライベートは一切明かさず、周囲が楽しむ“青春時代”を切り捨てて、孤独な学生生活を送っていた。そんな大橋だが、高校時代に出会ったある人物がずっと寄り添い続けてくれたという。大橋は恩人と“裸の付き合い”を通して感謝を伝えることに！

VTRを見た進行役の高島は、まさかの大号泣。高島の様子にサンドウィッチマン・伊達は「びっくりしました」、「号泣してたから」と驚くが、大号泣してしまうほどの大橋の心温まる感動のサプライズとは？

■下積み時代に出会った恩人へ シソンヌ・長谷川忍が20年ぶりのネタ披露

今年のテレビ出演は300本以上、大活躍の人気芸人・シソンヌの長谷川は、今の事務所に入る前の苦しい下積み時代に助けられた恩人へ感謝を伝えるサプライズを企画。20歳の時に上京し芸人を目指していた長谷川は、都内のとあるショーパブで働いていた。ほいけんたや山本高広も舞台に立った関東モノマネ界の登竜門ともなっているこのショーパブは、長谷川の心の支えとなった思い出の場所。恩人へ向け、20年ぶりに感謝のショーパブネタをサプライズで披露！

さらに、長谷川も恩人から当時の知られざる事実を聞き、言葉を失って戸惑う場面も。感謝の気持ちがあふれる長谷川の姿に、スタジオゲストの生見も「すごい感動しちゃいました。まさか長谷川さんにあんな過去があるなんて……」と感動！

■パンサー・菅良太郎の父と意外なつながりのあった大物芸能人とは!?

お笑いトリオ・パンサーの菅良太郎は、自身の亡くなった父親と海外で意外なつながりのあった大物芸能人に感謝を伝えることに。菅の父・道廣（みちひろ）さんは、ビルメンテナンス業や人材派遣業などを営んでいた実業家だったそう。しかし、ある日突然会社の社長の座を降り、日本から5600kmも離れたインドネシアのバリ島で、ラーメン店を経営することになったという。菅が「本当に変な人でした」と語るほど変わり者の父だったが、2021年に突如バリで他界。当時コロナ禍だったということもあり、父のもとへ行けなかった菅を救ったのは、90年代に一世を風靡したあの大物ロックアーティストだった。

菅は亡くなった父の世話をしてくれた大物芸能人が暮らすバリ島に出向き、恩人が好きな花であるバラを使ったド派手なサプライズを実施！果たして菅と初対面の大物アーティストは、どんな反応を示すのか？

■サンドウィッチマンに感謝を伝えたい！伊達みきおに救われたそっくりさんも

MCのサンドウィッチマンに感謝を伝えたいという人物たちがスタジオに登場。サンドウィッチマンの伊達と富澤に恩恵を受けているという日本各地の“そっくりさん”登場に、伊達も「何、何これどういうこと？」とびっくり！中には、伊達に似ている容姿のおかげで命を救われたというそっくりさんも。

スタジオゲストの島崎や、SixTONES・ジェシーも、思わず本物の伊達を探してしまうほどのそっくりさんたちの正体とは!?

■出演者：

MC サンドウィッチマン

進行 高島彩

ゲスト ジェシー（SixTONES）、島崎和歌子、藤本美貴、生見愛瑠、大橋和也（なにわ男子）、長谷川忍（シソンヌ）、菅良太郎（パンサー）、水森かおり、タイムマシーン3号、永尾柚乃 ほか（順不同、敬称略）