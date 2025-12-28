¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢°¼¹á¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×³ÈÂç1»þ´ÖSP¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
37²óÌÜ¤Ç¤¢¤êÇ¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÆü12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢1»þ´Ö¤ÎÇ¯Ëö³ÈÂçÈÇ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£½é¤Î¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢°¼¹á¤Î¹ë²Ú3ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
¢£¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
2012Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤òÃÎ¤é¤º¤ËËâË¡¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬²»³ÚÂç³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ó¥É¤À¡£¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¡×¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¦Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£
¶»¤Î±ü¤ò¤¨¤°¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤ÏZÀ¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢MV¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎInstagram¤Þ¤ÇËèÆü·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®Îõ¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦ÇµÌÚºä46¡¦µÝÌÚÆà±÷¡£¤½¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É°¦¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Î¥¸¡¦ÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¤¬Ã´Åö¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤ÄËÜ¿Í¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë²Î»ì¡Û
¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È¡×¤ä¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤Î²Î»ì¤ò²þ¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÊÂ¤Ö¸ÀÍÕ¤Ï»×¤ï¤º¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¥·¥Ó¥¢¤Ç¸å¤í¸þ¤¤ÊÉ½¸½¤¬Â¿¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¯¼ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö¿¼¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¸ÀÍÕ¤Î½Å¤µ¡É¤¬¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¼Â¸³Åª¤Ç²»³Ú³¦¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ë²»³Ú¤òºî¤ë¡Û
Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Çºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î¤Ï¤Ã¤È¤ê¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¡È¤Ï¤Ã¤È¤ê¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¦Æ»¥í¥Ã¥¯¤«¤é¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê²»³ÚÀ¤ÇÅö»þ¤Î¥Ð¥ó¥É³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖTONTTU¡×¤ä¡¢²ÎÍØ¶Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î²Î¾§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖÍò¤ÎÈÖ¤¤Ä»¡×¡£³Ú¶Ê¤òÄ°¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤â²ò¤¯¤È¤ª¤â¤í¤µ¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤êÊý¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÎø¿Í¤´¤Ã¤³¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢µÝÌÚ¤¬¶¯¤¯¿ä¤¹±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤êºÇ¿·¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¹¥«¥¤¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¿·¶Ê¤òÆüËÜ½é²Î¾§¡ª5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT
Â³¤¤¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤ÏYouTube¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô2²¯7000Ëü²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¦Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ë¤è¤ëÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
ILLIT¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢K-POP¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆILLIT¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤Ì¤½¤ó¤¤¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢ILLIT¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢50Âå¤Ç½é¤á¤Æ¡È¿ä¤·³è¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿¹¸ýÇî»Ò¤¬Ã´Åö¡£
¿¹¸ý¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤¬»×¤ï¤º¡ÖILLIT¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¥Ï¥Þ¤ê¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¿¹¸ý¤ÏÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÚK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¾ï¼±¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡È¿·¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡É¡Û
¡ÖMagnetic¡×¤ÎMV¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¡£¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¡¢¤Ò¤é¤Ò¤é¤È¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤¤é¤á¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÈÌ´¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¿¹¸ý¡£
¶¯¤µ¤ä¥¯¡¼¥ë¤µ¡¢¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢Ñ³¤¯¤Æ½À¤é¤«¤Ê¡ÈÌ´¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡£ILLIT¤Î¡ÖMagnetic¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤âK-POP¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¿´ÃÏÎÉ¤¹¤®¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Û
2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿BLACKPINK°Ê¹ß¡¢K-POP¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡È¥¬¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¶¯¤µ¤ä¼«¿®¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤äEDM¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖMagnetic¡×¤Î²»ºî¤ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡È¿´ÃÏ¤è¤µ½Å»ë¡É¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¤¤¤Þ´Ú¹ñ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î´¶À¤ÏÂ¾¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖCherish(My Love)¡×¤ÎMV¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÄË¤ß¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²¿¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÆü¾ïÅª¤Ê´¶³Ð¤ò¡¢Îø¿´¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïº´µ×´Ö¤â¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤!!¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È»×¤ï¤ºÓ¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ä¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë½Å¤Í¤¿¡ÖAlmond Chocolate¡×¡¢¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê±ÇÁü¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Öjellyous¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âILLIT¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊILLIT¤¬ºÇ¿·¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¢¤¨¤Æ¼êÊü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿·¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¡ªº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Î2¿Í¤â¤¹¤Ã¤«¤êILLIT¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡ª¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿°¼¹á
ÈÖÁÈ½é¤Î¡Ö¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡×¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°¼¹á¡£
2006Ç¯¡¢¡ÖI believe¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ãå¤¦¤¿¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤ÏÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«42Æü¤Ç100Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö»°Æü·î¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ë¤¸¤¤¤í¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë°¼¹á¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Î²Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°¼¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂç¸¶Ý¯»Ò¤¬Ã´Åö¡£±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°¼¹á¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Âç¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç°¼¹á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¤É¤Î²»°è¤Ç¤â¿Ä¤¬¤¢¤ëÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²Î¡Û
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¬¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ë¡×¤È¡¢Âç¸¶¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢°¼¹á¤Î²ÎÀ¼¡£2013Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Öbeautiful¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢Äã²»¤«¤é¹â²»¤Þ¤Ç¡¢À¼¤ÎÂÀ¤µ¤È¿¼¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯²Î¾§ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÆüÂ¼¤âÇï¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢°¼¹áËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Èà½÷¤Î²Î¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢§¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÚÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¡Û
Â³¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¼¹á¤ÎËÂ¤°²Î»ì¡£2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶õ¤Î²¼¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÞÎ®¤µ¤Ê¤¤ ¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Æ¤â¡×¡¢¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ ´èÄ¥¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡ÖÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ç»ä¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Î¶Ê¡×¤È¸ì¤ëÂç¸¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡×¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂç¸¶¤¬¡ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë°ì¶Ê¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖWonder!¡×¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö¤»¡¼¤Î¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡×¡¢¡Ö¥É¥ó¤È¹âÌÄ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤á¤¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¸«¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¡¢Ì¤Íè¤¬¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢»Ò¶¡¤ÎÌÜÀþ¤ÇÆü¾ï¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤éÂç¿Í¤â¤â¤Ã¤È¥¥é¥¥é¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò°¼¹á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¶õ¤Î²¼¡×¤È¿·¶Ê¡ÖWonder!¡×¤òÈäÏª¡ª°¼¹á¤ÎÀ¸¤Î²ÎÀ¼¤ËÂç¸¶¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¡£º´µ×´Ö¤âÆüÂ¼¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°¼¹á¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢¿¼¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢ILLIT¡¢°¼¹á¤È¤¤¤¦¹ë²Ú3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä²»³Ú¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ë²»³Úº×¡ù¡×
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:30¡Á24:25 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
ILLIT¡¢°¼¹á¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢µÝÌÚÆà±÷¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢ÂçÃ«¥Î¥ÖÉ§¡Ê¥À¥¤¥Î¥¸¡Ë¡¢¤è¤Ì¤½¤ó¤¤
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à