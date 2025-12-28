¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¡¡Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ï½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡¡Ã¦ÎÏÅêË¡¤ÇÃæ6Æü¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ´°Áö¤À
¡¡1Ç¯´ÖÅê¤²È´¤¯¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÈ´¤¯¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¸©¤ÎÇò»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Öµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÃ¦ÎÏÅêË¡¼èÆÀ¤ËÃå¼ê¡£Ãæ6Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»à¼é¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÈ¿¹¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤â¼«Á³¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£±üÀî¤¬Åê¤²¤ë»î¹ç¤òÄ¾ÀÜ¡¢¸«¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅú¤¨¡£¡ÖËÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃæ6Æü¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤Ð¡ÊÅÐÈÄÆü¤¬¡ËÍ½ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¸©¤«¤éÅÐÈÄÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡18»î¹ç¤Ç4¾¡8ÇÔ¤Îº£µ¨¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ç5ÅÙ¤Ê¤É¼«¿È½é¤ÎÃæ6Æü¤ò·Ð¸³¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë100Åêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£7Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÏÃæ6Æü¤Ç1Ç¯´Ö´°Áö¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¡Ê143²ó¡Ë¥¯¥ê¥¢¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ë¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎÀã¿«¤Ø¡¢¼«¿È¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¤À¡£º£½©¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£Ç¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÅê¤²È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÈèÏ«·Ú¸º¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎÏ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëµå°Ò¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÅê¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¤Ä¤«¤ó¤À´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»Ö´ê¤·2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃÏ¸µ³«ºÅ¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿100ÀÊ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÌó300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤ë¡×¡£ÃÏ¸µ¤ä¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆËè½µ¡¢É¬¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë