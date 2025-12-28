¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðß·Âç¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎ¦¾å¼¤á¤¿¤¤¤Ê¡×¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¡Éü³è¤ò»Ù¤¨¤¿Æ±´ü¤Î¸ÀÍÕ
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðß·Âç³Ø¡£¤½¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡Éº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(4Ç¯)¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎ¦¾å¼¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÆñ¤ÎÆü¡¹¡£¥¨¡¼¥¹¤Î´°Á´Éü³è¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Æþ³Ø»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤ÈºÃÀÞ
¹â¹»»þÂå¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç1ÈÖ¡£À¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¶ðß·Âç³Ø¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤Þ¤¹¡£¡Ö4Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2Ç¯¸å¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ç¤Î¾¡Éé¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÂè100²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£3¶è¤òÁö¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤¬ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£Áª¼ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¶ðß·Âç³Ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁí¹ç2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£²ù¤·¤¤È¢º¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ãÆ®Ä¾¸å¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¡£Âç³Ø¤Ç¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡£¤¿¤ÀÈ¢º¬¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤éÈ¢º¬¤Î¼Ú¤ê¤ÏÈ¢º¬¤ÇÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢±ØÅÁ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¢º¬¤Î·Ð¸³¤ò¥Ð¥Í¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤ÆÃ±¿È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤êÉð¼Ô½¤¹Ô¡£1·îËö¤Ë¤Ï5000m¤Î¼¼ÆâÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
3Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÌðÀè¡¢º´Æ£Áª¼ê¤ò¥±¥¬¤¬½±¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ïº¤Æñ¤Ë¡£¾Ç¤¬¤ìÂ³¤±¤¿Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÎ¦¾å¼¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥±¥¬¤È¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¢£¥¨¡¼¥¹¤Î¥±¥¬¤òµß¤Ã¤¿Â¸ºß
¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëÃæ¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¡Ä½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Æ±´ü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡¢±ØÅÁ¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿Éüµ¢Àï¤ÏÁ°²óÂç²ñÈ¢º¬±ØÅÁ7¶è¡£3°Ì¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¤ò2°Ì¤Ë¤ª¤·¤¢¤²¤ë°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤ò1Ê¬¶á¤¯½Ì¤á¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¡£´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÉÔÆ°¤ÎÃì¡É¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹
4Ç¯À¸¤È¤·¤ÆÎ×¤à³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£º´Æ£Áª¼ê¤ÎÎý½¬¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±´ü¤Î°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(4Ç¯)¡£1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸Æü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÆþÎÀ¡£
Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò°ËÆ£Áª¼ê¤Ï¡Ö¡Ø¤ä¤Ù¤¨¤ä¤Ä¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¨»ï¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Áª¼ê¤Î¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤È¤ÏÌµ±ï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶ðß·Âç³Ø¤ÎÎý½¬¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬Á´¹ñ¤ËÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é»³²¼¤ê¤Î6¶è¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âè99²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£¤Ç¤Ïº´Æ£Áª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¶ðß·Âç³Ø¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔÆ°¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡¢°ËÆ£Áª¼ê¤ÏÃæÈ×¤Î5¶è¤Ç4°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Á°¤ÎÁö¼Ô¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤ê¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤òº´Æ£Áª¼ê¤¬¥¡¼¥×¤·¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê(4Ç¯)¤ÇÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ËÆ£Áª¼ê¤¬Âç²ñMVP¤â³ÍÆÀ¡£°ËÆ£Áª¼ê¤ÎÁö¤ê¤Ëº´Æ£Áª¼ê¤Ï¡Ö(°ËÆ£¤¬)¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï°ËÆ£¤¬Á´Éô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¢º¬¤Ï¼«Ê¬¤¬Á´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
°ËÆ£Áª¼ê¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«·½ÂÁ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¸ºß¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº´Æ£Áª¼ê¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿4Ç¯´Ö¡£°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æó¿Í¤¬ºÇ¸å¤Ï°ì¤Ä¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¡×¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£