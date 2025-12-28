¡ÖÊÐº¹ÃÍ35¤Ç³Ø½Ñ²ñµÄÃ´Åö¡©¡×±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦Ä®»³ÃÒ¹À»á¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ø¤Î¡È³ØÎòÀú¤ê¡É¤¬Âç±ê¾å¡Ö²¿ÍÍ¤À¤è¡×¤È¥Í¥Ã¥ÈÌÔÈ¿È¯¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê11·î4ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡10·î27Æü¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤ò¹ñ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÆÃ¼ìË¡¿Í²½¤¹¤ë¿·Ë¡À®Î©¡Ê6·î11Æü¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î³Ø½Ñ²ñµÄÁí²ñ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ¡¦Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÁê¤¬ËÁÆ¬¤Ç°§»¢¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖË¡¿Í²½¤ÏÆÈÎ©À¡¢¼«Î§À¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ê³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î¡Ëµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½ÑÎ©¹ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾®ÌîÅÄ»á¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿µÁ¤òÄè¤·¤¿¤Î¤¬±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¢Ä®»³ÃÒ¹À»á¤À¡£Ä®»³»á¤Ï¡¢X¤Ëµ»ö¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢
¡ÔÊÐº¹ÃÍ35¤Ç³Ø½Ñ²ñµÄÃ´Åö¡©¡Õ
¡¡¤ÈÅê¹Æ¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Î¡È³ØÎò¡É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢³Ø½Ñ²ñµÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®»³»á¤ÏÍâ29Æü¤Ë¤â¡¢¡ÔÆüËÜ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÉÏ¤·¤¯¤·¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ç¡ÖÆüËÜÉü³è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ç¤¹¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Î¤³¤È¤â¡¢Æâ³Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä®»³»á¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤¿¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ºÐ¤«¤é²¬»³¸©¤ÇÀ¸³è¡£Âó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø¹»¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂç³Ø¾ðÊó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âó¿£Âç³Ø¤Î¡Ø2026Ç¯ÅÙ ÊÐº¹ÃÍ¡¦Æþ»îÆñ°×ÅÙ¡Ù¤Ï35.0¡Á40.0¤Ç¡¢À¯·Ð³ØÉô¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï35.0¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä®»³»á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸ø³«¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¾®ÌîÅÄ»á¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¤à¤·¤íÄ®»³»á¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¤¢¤¤é¤«¤Ê³ØÎòº¹ÊÌ¡¡Â´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤·¤í¡¡²¿ÍÍ¤À¤è¡Õ
¡Ô¤ª¤Ã¡ª³ØÎò¤Çº¹ÊÌ¤Ç¤¹¤«¡ªº¸Íã¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¼Î¤Æ¤¿¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë²¼ÉÊ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ó²ó¤·¤ËÂó¿£Âç³Ø¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¤Ã¤¿·Á¤ÎÄ®»³»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Âç½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÊ¡ÅÄ¸¼½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢¸½¿¦°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÍ¹À¯Âç¿Ã¡ÊÂè54Âå¡Ë¡¢Âè3¼¡ÃæÁ¾º¬Æâ³Õ¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¸Î¡¦ÅÏÊÕ½¨±û»á¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ø»ä¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ñ¥è¥¯¡×¤ÈÇÍÅÝ¤µ¤ì¤ëº¸ÍãÃÎ¼±¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¾Î¤¹¤ë¾ï¸«ÍÛÊ¿»á¤â¡¢Ä®»³»á¤ÎÈ¯¸À¤òÌÔÈãÈ½¡£¡ØÀ¯¼£¤Ë³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¡Ä®»³ÃÒ¹À¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ¤Ø¤Î¡ÖÊÐº¹ÃÍ35¤Ç³Ø½Ñ²ñµÄÃ´Åö¡©¡×È¯¸À¤òµö¤¹¤Ê¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç´ó¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ï¸«»á¤Ï¡¢¡ÔÀ¯¼£¤Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ë¡¢³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£Ä®»³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢À¯¼£¤ò¼õ¸³¶¥Áè¤ä½¢³è¤Î±äÄ¹¾å¤ÇÂª¤¨¤ë´í¸±¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡Õ¤ÈÈãÈ½¡£¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ô¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¡¢Æâ³Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤ÈãÈ½¡¢»×ÁÛ¤ÎÌÂÁö¤Ë¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Õ¤È¡¢Ä®»³»á¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ä®»³»á¤Î±ê¾å¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤ò¼«Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¥ê¥Ù¥é¥ëÃÎ¼±¿Í¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È°ÂÇÜ·ù¤¤¡É¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÌµÍý¤ä¤êÈãÈ½¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Î»ÑÀª¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤â¶áÇ¯¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈãÈ½¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÈÙèÙé¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯ºö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÀ¯¼£²È¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤À¤í¤¦¡£