¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾×·â¡¡º£Ç¯¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª¡õ¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä
¡¡º£Ç¯3·î¤ÇNHK¤òÂà¶É¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£8·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËNo.36¡¢½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ü°¦¤Î¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î»£±ÆÎ¢¤Ç¸«¤»¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¾Ò²ð¡¢¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¢£¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ
¡¡È¯ÇäÆü¤Î8·î25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤¿¤Á¡¡1²óÅ¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¾Ð¡¡»ä¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡¤É¤ì¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¹û¤ì¤¿¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¢£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ
¡¡8·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ÎÁõ¤¤¤Î¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ì±þÂç¤¤á¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿...¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÎÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡8·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤¤¤¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿Åê¹ÆÆâ¤ÇÃæÀî¤Ï¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢½µ¥×¥ì¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê...¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¢£¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ
¡¡È¯ÇäÆü¤Î8·î25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤¿¤Á¡¡1²óÅ¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¾Ð¡¡»ä¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡¤É¤ì¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ê¤É¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¹û¤ì¤¿¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡8·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤³¤ÎÁõ¤¤¤Î¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ì±þÂç¤¤á¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿...¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÎÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡8·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤¤¤¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿Åê¹ÆÆâ¤ÇÃæÀî¤Ï¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢½µ¥×¥ì¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê...¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë