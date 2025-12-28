フィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手が、クリスマス翌日の２６日（日本時間２７日）、自身のTikTok アカウントを更新。室内練習場での打撃練習動画を投稿し、「Ｎｏ Ｅｌｉｔｅ」（ノー・エリート）と胸にプリントされたＴシャツが、ドンブロウスキー編成本部長への”当てつけ”ではないかと、物議を呼んでいる。

事の発端は１０月。リーグ優勝決定戦でドジャーズに敗退後、シーズン統括会見を行ったドンブロウスキー氏が、ハーパーについて「今季は、過去のようなエリート級のシーズンではなかった。今後、エリート級のレベルに戻れるかは彼次第。再び、レベルアップできるかどうか、私にはわからない。悪いシーズンではなかったが、メジャー１０傑をエリートと考えれば、その範疇ではなかった」と、言及。「エリート」という単語を連発し、ＯＰＳで２０１６年以降最低だったシーズンを評価した。

これを受けて、ハーパーは、米メディアに「チームへの貢献が評価されず、がっかりしているし、傷ついた」とコメント。両者の軋轢が表面化していた。

ハーパーは、２０１９年にフ軍と１３年総額３億３０００万ドルの大型契約を結び、今季で７年目が終了。契約最終年の２０３１年まで、残り６年。ハーパーは「４０代を過ぎてもフィリーズでプレーしたい」と契約延長希望を公言しているが、現段階で交渉は進展していない。皮肉たっぷりに「ノー・エリート」とプリントされたＴシャツで黙々と打撃練習に打ち込む動画は広く拡散され、ファンも注目していた。

ハーパーは、２３日（同２４日）に、米国代表として来年３月のＷＢＣへの参加を表明したばかり。日本の連覇を阻止すべく、ＷＢＣ初出場を決めたハーパーは、球団首脳への”反骨精神”をみせつける活躍が期待される。