¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜÄù¤áÉÕ¤±À¯ºö¡×¤Ï¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å5¡Á10Ç¯Ã±°Ì¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â»ÔÈ¯¸À¢ªÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â¤Ïº¤¤ë¡×¶È³¦¤Ï¡Ä
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÊóÉü¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤³¤ÎÊ¸²½¡¦·ÐºÑÉõº¿¤Ï¡¢¤É¤Î¶È³¦¤ò¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿¼¤µ¤Ç¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸º¾¯¡É¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¶¯¤Þ¤ë¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¡£¤æ¤¨¤Ëº£¸å¤âÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆüËÜÅÏ¹Ò¤À¡£»ö¼Â¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿º£Ç¯11·î¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¹ñ·ÄÀáµÙ²Ë¤Î¤¢¤ë10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Á°·îÈæ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î¸º¾¯Î¨¤¬Ìó6¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï21.4¡ó¸º¤À¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ç¤ÏÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒµ¬À©¤äÄ¾¹ÔÊØ¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¸òÉô¤Ê¤É¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö¼£°Â°²½¡×¤ä¿ÌºÒ¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ç¥Þº®¤¸¤ê¤ÇÀëÅÁ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬Ç¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯12·î¤«¤éÀè¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¸º¾¯¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÀõÁð¤Ê¤É¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤äÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î²Ú¿Í·÷¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÂ¿¤¤°ìÊý¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÈ¯¸À°ÊÁ°¤Ë¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¡£Â¾¤Î¹Ô¤Àè¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤òÁª¤Ö°ÕÌ£¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢11·î¤ÎÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁí¿ô¤Ï·îÊÌ¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í¸º¾¯¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¡¢ÉÙ»Î»³¤ä´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ê¤É¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¬¹¥¤à¡×´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¡¢¶õ¹ÁÌÈÀÇÅ¹¤äÉ´²ßÅ¹¤Î¹âµéÉÊÉôÌç¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ·¹¼Ð¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤ä¶È³¦¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡Ê¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤ÎÇò¥¿¥¯¶È¼Ô¤ä°ãË¡Ì±Çñ¶È¼Ô¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ïº£¸å¤âÅöÌÌ·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¾¤Ë¾ÍèÅª¤ËÆüÃæ´Ö¤Î´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯¼£ÅªÍ×°ø¤Ç¤½¤ì¤¬ÆÍÁ³¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¤ÓÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î¡ÈÆüËÜ°Ü½»¥Ö¡¼¥à¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¶áÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¡¦ÃÎ¼±ÁØ¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°Ü½»¡Ê½áÆü¡Ë¤Ï¤É¤¦¤«¡£½áÆü¤òÁª¤ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¼«¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£ÅªÍÞ°µ¤ä°¦¹ñ¼çµÁÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁØ¤À¡£¶áÇ¯¤ÎÆüËÜÂ¦¤Ç¤Ïµ¢²½Í×·ï¤ä±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Î¸·³Ê²½¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¼èÆÀ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆ°¤¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¾¤ËÃæ¹ñ¤ÈÃÏÍýÅª¤Ë¶á¤¯¤ÆÊ¸²½Åªº¹°Û¤â¾®¤µ¤ÊÀè¿Ê¹ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜ¡×¤Ïº£¸å¤âÁª¤Ð¤ìÆÀ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½áÆü¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«¹ñ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÈ¿ÂÎÀ©¡ÊÈ¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡ËÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤¿¤êºâ»º¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê»È¤¤¤Å¤é¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¹Ô°Ù¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Þ¤ÀµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¼«½Í¤¬É¬Í×¤À¡£·ë²ÌÅª¤Ë°Ü½»°µ¤Ï¤ä¤äÄã²¼¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£ÅÔÆâ¤ÎÂç¼êÃæ³Ø¼õ¸³½Î¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ãæ¹ñ¿Í»ùÆ¸¤À¤é¤±¤Ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¸½¾Ý¤â¡¢º£¸å¤Ï¿Ê¹Ô¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤â¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜÎ±³Ø¤Î¼«½Í·¹¸þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¼£°Â°²½¥Ç¥Þ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê³ØÈñ¤ò½Ð¤¹¿ÆÀ¤Âå¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÆüËÜÎ±³Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢°ìÉô¤Î»äÂç¤Ê¤É¤Ï·Ð±ÄÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢²¾¤Ë5¡Á10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍèÆü¤¬ÄãÄ´¤Ê¤é¡¢³Æ¹»¤ÎÎ±³ØÀ¸³ÍÆÀÊý¿Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ä¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Ê¤É¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë·Á¤ËÅ¾´¹¤¬¿Ê¤à¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢´Á»ú·÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î±³ØÀ¸¤ÎÁý²Ã¤Ç¶µ°÷Â¦¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¹·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¡£
ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÆüÃæ´Ø·¸¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¾ÃÌÇ
¡¡±ýÇ¯¤Ë¿ÆÃæÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¯¼£²È¤äºâ³¦¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ï¡¢¶áº¢¤Ï¤º¤Ã¤ÈÉ¾È½¤¬°¤¤¡£É®¼Ô¤â¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹¥´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¼¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹»³Â±¤È¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤Â¼¿Í¤¬ÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ð»³Â±¤Î²ó¤·¼Ô¤Ç¤â»³Â±´´Éô¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤¬¤Ç¤¤ëÂ¼¿Í¡×¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤È½ñ¤±¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüÃæ´Ö¤Ç¸øÅª¤Ê³°¸ò¥ë¡¼¥È°Ê³°¤Î¿åÌÌ²¼¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊÀ¯ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¸½Ìò¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÈó¸ø¼°Åª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤¹¤Ç¤ËºÙ¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç·èÄêÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡º£¸å¡¢ÆüÃæ¸òÎ®·Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºâ³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÃæ¥Ñ¥¤¥×¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦ºÙ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Î¿Í°÷¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¯¼£ÅªÃéÀ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤«¤Í¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬Çö¤¤¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2010Ç¯¤ÎÀí³Õ²Ãæ¹ñµùÁ¥¾×ÆÍÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÈ¯Åª¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬ÆüÃæ´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤Ï¸øÅª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²¥¤ê¹ç¤¦°Ê³°¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤äÍø³²Ä´À°¤Î¾ì¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÆüÃæÁÐÊý¤È¤â¤Ë¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÆÃÄê¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¥¤¥¥ê¤ä´±Î½¤Î×ÖÅÙ¡¢À¤ÏÀ¤Î¶á»ë´ãÅª¤Ê¶¯¹ÅÏÀ¤Ê¤É¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¹â¤Þ¤ë¡£º£¸å¿ô½½Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹´üÅª¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÂç´î¤Ó¡×¤ÎÀè¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¡°Ê¾å¡¢¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤Î±Æ¶ÁÍ½Â¬¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¢¤¿¤ê¤Ç¥¯¥À¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤ÊÏÃ¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤Æ¤ª¤Í½Â¬¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´äÈ×ÊÝ¼é·ÏÆüËÜ¿Í¤ò¡ÈÍÜÊ¬¡É¤Ë¤¹¤ëÇÓ³°¼çµÁ¥ì¥¤¥¸¤Ù¥¤¥È¡Ê±ê¾å¾¦Çä¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÃ¡¤¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¡ÖÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¼¯¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥Þ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥ì¥¤¥¸¤Ù¥¤¥È¶È³¦¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÈ¿Ãæ·Ï¥Ç¥Þ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢È¿¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î¥Ç¥Þ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÃç¤¬°¤¤Ãæ¹ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î½ô¹ñ¤Ï½¾Íè¤ÎÂÐÆü´¶¾ð¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ì¥¤¥¸¤Ù¥¤¥È¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤¬»×¤ï¤Ì¹ñºÝËà»¤¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤òÀ¸¤àÎã¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê°ÂÅÄ Êö½Ó¡Ë