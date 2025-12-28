ºÙÌîÀ²¿Ã¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÂçÂí±Ó°ì¤«¤é¤Î¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÅÅÏÃ¡É¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¿·½É¤ÎÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤è¡£ËÍ¤¬ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿·î´©Ê¸éº½Õ½©¤ÎËÄÂç¤Êµ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÆÃ½¸µ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ゙¡¦¥Ò゙¡¼¥Á¡¦¥Û゙¡¼¥¤¥¹゙¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥óU.S.A.¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃøÌ¾¿Í¤¬¼«¿È¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ÆÃ½¸¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Î²û¤«¤·¤¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºÙÌîÀ²¿Ã¤µ¤ó¤¬¡¢²»³Ú¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¸¶ÅÀ¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡ÈÎÉ¤¤¶Ê¡É¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡ÀèÆü¡¢¥¹¥é¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤À¤«20À¤µª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬²û¤«¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£
¡¡ËÍ¤¬²»³Ú¤ËÀÜ¤·»Ï¤á¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤éËÜÅö¤Ë1Ç¯¤´¤È¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²»¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1950Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Î²»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¤ä±Ç²è²»³Ú¡¢¥à¡¼¥É²»³Ú¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÈÃæ´Ö²»³Ú¡É¤Ê¤É¤Î²»¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤ÎÃæ¿´¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏFEN¤Ê¤É¤Î¥é¥¸¥ª¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¹ñÈÇ¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤À¤±¡£¼ç¤Ë¹Ô¤¯¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÌÜ¹õ¤Î¥¹¥ß¾¦²ñ¡¢±ó½Ð¤·¤Æ¶äºÂ¤Î»³Ìî³Ú´ï¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¤Ï²û¤«¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÈÎÉ¤¤¶Ê¡É¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»þÂå¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÏÅÁÅý¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç°ì²Õ½ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¤È¤³¤í¡¢»Å³Ý¤±¤ò»ý¤Ä¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅý¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿ÊÊâ¤·¤Æ¤æ¤¯²»¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆËÍ¤é²»³Ú¹¥¤¤Ï¡ÈÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£20Âå¤Îº¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤Î¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÂí±Ó°ì¤¯¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¡£ÂçÂí¤¯¤ó¤¬¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¿·½É¤ÎÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤è¡£ËÍ¤¬ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¤«´Þ¤á¤Æ¡¢°ÕÃæ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ì¥³¡¼¥É²°¤µ¤ó¤Ç¡È±ÂÈ¢¡É¤òÁÇÂ®¤¯·«¤Ã¤ÆÈ×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤À¤±¤É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥³¥ì¡ª¡×¤È·è¤á¤ë»þ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½Ä¾´¶¤Î½Ð°©¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾´¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥Ï³Ú´ï¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÉô¤Ë¹Ô¤¡¢1¶Ê¤À¤±»îÄ°¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃæ³Ø¤Î»þ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¶¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¿·Éè¤«¤é1¶ÊÁª¤ó¤ÇÄ°¤¡¢¡Ö¤¢¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Î¹âÍÈ´¶¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
¡¡³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÄ¾ÀÜ¸«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹¥¤¤ÇÄ°¤¹þ¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È½Ð°©¤¤¡É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤«Â¿¹¬´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡ÊºÙÌî À²¿Ã¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯9·î¹æ¡Ë