¡Ú¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡Û¸áÁ°Ãæ¤ÏËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¡¡ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì
Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËËÌÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¯¿á¤¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤êÍë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤±¤µ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤è¤ê¤Ï¤ä¤ä¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤¤Î¤¦¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤è¤ê¤â5¡î¤Û¤É¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§0¡î¡¡ ¶üÏ©¡§0¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§4¡î¡¡ À¹²¬¡§4¡î
ÀçÂæ¡¡¡§8¡î¡¡ ¿·³ã¡§8¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§5¡î¡¡ ¶âÂô¡§11¡î
Ì¾¸Å²°¡§11¡î¡¡Åìµþ¡§11¡î
Âçºå¡¡¡§11¡î¡¡²¬»³¡§12¡î
¹Åç¡¡¡§10¡î¡¡¾¾¹¾¡§9¡î
¹âÃÎ¡¡¡§14¡î¡¡Ê¡²¬¡§11¡î
¼¯»ùÅç¡§14¡î¡¡ÆáÇÆ¡§21¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò±Û¤¹¤È¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë°ìµ¤¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
