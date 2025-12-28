¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç²ÈÂ²¤â¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤ë¡½¡½¡Ö´ñÀ×¤ÎÄ«¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë3¤Ä¤Î½¬´·
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¹¤°¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯²È¤ò½Ð¤ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð°ìÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î1Ê¬¤Ç¤â¡È¿´¤òÀ°¤¨¤ëÄ«¡É¤ò»ý¤Æ¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ëËèÄ«1Ê¬Æüµ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦»°ÂðÍµÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È»×¹Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÄ«¤Î½¬´·¡É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÄ«½¬´·¡×
»ä¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÌµÎÁ1Ê¬Ä«³è¡×¤Ë¡¢¡ØÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é²È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÄ«½¬´·¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â¿¼¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
1¡¥¥Ï¥°¤·¤Æ¸«Á÷¤ë¡½¡½¡È°Â¿´¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤òÆþ¤ì¤ë
´äÅÄ¤µ¤ó¤¬ËèÄ«·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸¼´Ø¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£¤´¼ç¿Í¤â°ì½ï¤Ë¸¼´Ø¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥°¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢°Â¿´´¶¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¯¡¢Ç¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤ÎÈ¯Ã£¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥°¤Ï¡È¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡£¡Öº£Æü¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡É¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Î¼ï¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2¡¥¼ê½ñ¤¥á¥â¤Ç¡Öº£Æü¤Î¼«Ê¬¡×¤ò»Ä¤¹¡½¡½¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î½¬´·¤Ï¡Ö¼ê½ñ¤¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥·¥â¥Í¡×B5¥µ¥¤¥º¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½»æ¤¬¸ü¤¯¡¢¤É¤³¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä´¶¾ð¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç½ñ¤Î±¤á¡¢Ìë¤Ë¸«ÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë·îÆü¤ò·Ð¤ÆºÆÆÉ¤¹¤ë¡½¡½¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾²Ê³ØÅª¤Ë¤â¡¢¼ê¤Ç½ñ¤¯¹Ô°Ù¤Ïµ²±¤ò»Ê¤ë³¤ÇÏ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÇ¾ÎÎ°è¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¡¢µ²±¤òÄêÃå¤µ¤»¤ëÇ¾¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡£
3¡¥Ä«ÈÕ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡É½¬´·¤ò
´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«ÈÕ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤â·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈ©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¦¤È¡¢¿´¤â¤¦¤ë¤ª¤¦¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¡É¤³¤½¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿´Íý³ØÅª¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Â¾¼Ô¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÈÌë¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Îµ·¼°¡×¤¬¡¢¿´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢ËèÆü¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¡Ö´ñÀ×¤ÎÄ«¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥Ï¥°¡¢¥á¥â¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¡½¡½¤É¤ì¤â¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬´·²½¤¹¤ì¤Ð¡È¿´¤ÎÍ¾Íµ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Ô¤¦¡Ö1Ê¬Ä«³è¡×¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ËèÄ«1Ê¬¤ÎâÔÁÛ¤äÆüµ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡×¤«¤é¡£
¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂç¤¤Ê´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£