¡Ú´ß¸«°ìÏº¡ß¸Å²ì»Ë·òÂÐÃÌ¡Û¡Ö²áµî¤ò°ú¤¤º¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¡×¤Ë¤³¤½¡È¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÍýÍ³
¡Ö²áµî¤¬¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ë¸¶°øÏÀ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÆüËÜÃæ¤Ë¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î¹Í¤¨¤ò¹¤á¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×1800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤È¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡£Î¾½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ß¸«°ìÏº»á¤È¸Å²ì»Ë·ò»á¤¬¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÜÅªÏÀ¡×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨Êý¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤ò´©¹Ô12Ç¯¤ò´ü¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Æ°²è¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÌÜÅªÏÀ¡×
¸Å²ì»Ë·ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å²ì¡Ë¡§ ËÍ¤Ï1999Ç¯¤Ë¡¢´ß¸«ÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³ØÆþÌç¡Ù¤È¤¤¤¦¿·½ñ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÓÂÞ¤Î½ñÅ¹¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î¤³¤È¤â´ß¸«ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤âÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï10ºý20ºý¤È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î°ìºý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¶öÁ³¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³ØÆþÌç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÌÜÅªÏÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸¶°øÏÀ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ø²Ì´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¡Ö²áµî¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²áµî¤Ï¤â¤¦¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¡×¤È¡£¤±¤ì¤É¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÀË¡¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Ë¤Ê¤Ë¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤¢¤Ê¤¿¤¬²¾¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤ò¤½¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌÜÅªÏÀ¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÒ´ÑÅª¤ÊÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¤¥ÈÅª¤Ê¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥¢¥É¥é¡¼Åª¤Ê¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ö¤óÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥É¥é¡¼¤Î¤Û¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Î¸¶°øÏÀ¤ÈÌÜÅªÏÀ¤Ï¡¢¡Ö·èÄêÏÀ¡×¤È¡Ö¼«Í³°Õ»ÖÏÀ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Åö»þ¤ÎËÍ¤ÎÍý²ò¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿¤ä¿ÍÀ¸¤Ï´Ä¶¤ä²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤ì¤Ë¹³¤¨¤Ê¤¤¤«¼å¤¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·èÄêÏÀ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Í³°Õ»ÖÏÀ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÁªÂò¤·¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥é¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼«Í³°Õ»ÖÏÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ê¿´Íý³Ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°øÏÀ¡¢ÌÜÅªÏÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Í³°Õ»ÖÏÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
´ß¸«°ìÏº¡Ê°Ê²¼¡¢´ß¸«¡Ë¡§ »ä¼«¿È¤â¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢ÌÜÅªÏÀ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÏÀ¤ÎÃì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ÖÁ°¤«¤é¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢Å¯³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜÅªÏÀ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÜÅªÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÏÀ¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢À¸¤¤Å¤é¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¤¤¦¤ëÍýÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÅ¯³Ø¤À¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥É¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÅªÏÀ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³°Õ»Ö¤Ï½Å²Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´î¤Ó
¸Å²ì¡§ ¥¢¥É¥é¡¼¤Î¡Ö¼«Í³°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸å¤Î¥µ¥ë¥È¥ë¤Ê¤É¤¬¾§¤¨¤¿¼ÂÂ¸¼çµÁ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ë¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í´Ö¤¬¼«Í³°Õ»Ö¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â·èÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈá´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ï¼«Í³¤È¤¤¤¦·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ë¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁª¤ó¤ÀÀÕÇ¤¤ò¼«Ê¬¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ï·ºÈ³¤ËÅù¤·¤¤¡¢¤ÈÏÃ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤È¤Ï¥¢¥É¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Ç¤¢¤ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¼ÂÂ¸¼çµÁÅª¤Ê¼«Í³¤Î½Å²Ù¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁª¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÍÆ»Ñ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«¤éÁª¤Ù¤ë¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÁªÂò»è¤äÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼«Í³¤ò¤Þ¤º¤Ï´¿´î¤·¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÀ¸¤Î´î¤Ó¡×¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥é¡¼¤Î¡ÖÀ¸¤Î¹ÎÄê¡×¤¬ËÍ¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
´ß¸«¡§ ¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â¼ÂºÝ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤é¤ì¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò»³¤Û¤Éµó¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁª¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¡×¤³¤È¤âÂ¾Êý¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤íË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¸¶°øÏÀÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÅ¸³«¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¥¢¥É¥é¡¼¤ÎËÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿¤¹¤ëÀâ¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ÎÍýÍ³¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ß¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È´õË¾¤ò´¶¤¸¤ÆÆÉ¤ß½ª¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´«¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¸ø¼°Æ°²è¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë