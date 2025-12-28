【スカッと漫画】「昇進は俺の評価次第」とハラスメントする上司!?理不尽な言動に呆れる後輩女性【著者に聞いた】
【漫画】本編を読む→上司にハラスメントされる後輩女性だが…！
Webメディア「mamagirl」では、不倫トラブルやクレームなど⼥性が共感できるような作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品がいくつもあり、プロット制作は編集部・梅田さん、作画は担当の漫画家がそれぞれ描いている。今回は過去にウォーカープラスでお届けした2作品を紹介するとともに、漫画家のいおりそ(@iorinu_nu)さんに上司がハラスメント発言をするシーンについても話を聞いた。
広告代理店でバリバリ働く会社員の新島さん。一方後輩の吉野さんは課長のお気に入りで、仕事中は2人で長話をしていることが多い。ある日新島さんが吉野さんに仕事のミスについて指摘をすると、課長がやって来て「そんなきつく叱らないで」と言うではないか!?大きなミスが起きてからでは遅いから、と心の中で不満に思う新島さん。
その後、新島さんが課長に新しい企画書のチェックをお願いすると、課長は少し黙ってから「新島さんってさぁ…仕事はできるけど…モテないでしょ」「新島さんの昇進も俺の評価次第ってわかってるよねぇ？」などと言われてしまう。課長の理不尽な言動にこらえているところに桑田君がやって来て、新島さんをかばってくれるのであった。
いおりそさんに上司が「仕事はできるけど…モテないでしょ」と新島さんに言うシーンはどのような気持ちで描いたか尋ねると、「どんなに優秀で能力があっても自分に好意的か否か、都合がいい相手かどうかで態度を変える人っていますよね。その不愉快さがこの1コマで伝わればいいなと思いながら描きました」と語ってくれた。
■後輩に嫉妬する会社の先輩
新しい職場で事務パートとして働き始めた田原さん(26歳)。この職場では今まで30代の大塚さんが最年少だったので、さらに若い田原さんはチヤホヤされていた。イケメンの岡部君に優しくされたり、小川課長から「営業部からもらったお菓子を食べよう」と言われて一緒に食べて、職場で楽しそうにする田原さん。
するとそんな田原さんの態度を見て、「給料泥棒やめてよ。会社に遊びに来てるの？」と大塚さんが言う。どうやら若い田原さんに嫉妬しているようだ。そして「アンタ会社に男漁りに来てるの？」などと言われてしまい、田原さんは落ち込んでしまう…。
今回は女性の仕事をテーマにした2作品をお届けした。「mamagirl」ではそのほかの作品も投稿されているので、興味や関心があればこの機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
