¡ÖÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Î¡ÈÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡É¥Ô¥«¥½¤òÉõ¤¸¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Î¹ª¤ß¤µ¡Ö¶Ë¤á¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÀï¤À¤Ã¤¿¡×
°æ¾å¤Ï¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ô¥«¥½¤òÉõ¤¸¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¼±¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥é¥¤µéÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢°æ¾å¤¬¡ÖÂèÆó¤Î»Õ¾¢¡×¤È¤·¤ÆÊé¤¦¡¢¿Üº´¾¡ÌÀ»á¤¬²¦¼Ô¤¬¸«¤»¤¿¡È¸½Âå¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡É¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾°ÎºÍ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¡¥Ô¥«¥½¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÍª¡¹¤È¸«ÀÚ¤ë°æ¾å¾°Ìï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¡¼¥ó
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹¥¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡°æ¾åÁª¼ê¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö4»î¹ç¤È¤¤¤¦²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ï½ê¤Ë°æ¾åÁª¼ê¤é¤·¤¤¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¡¼¥É¤ò¤¢¤¨¤Æ²¼¤²¡¢²û¤ò¿¼¤¯¼è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¡£Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·òºß¤Ç¡¢ºÙÉô¤Îµ»½Ñ¤Ï¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Î°æ¾åÁª¼ê¤ÏÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£±ó¿´ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¶¯¿¶¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¡¢½øÈ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤òÄË¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤â¤è¤®¤Ã¤¿¡£5¡¢6¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢KO¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÝ¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¼ã¤µ¤äÀª¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ºÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ®»Ö¤¬À¸¤¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡ÖºîÀïÄÌ¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¹¤¯¼è¤ê¡¢²¼È¾¿È¤ÎÅÚÂæ¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÅª³Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡£¶¯ÂÇ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Í¦´º¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·Â³¤±¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ°æ¾åÁª¼ê¤¬¡È½Ð¤Å¤é¤¤¡É¾õ¶·¤òÂ¿¤¯ºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬È½Äê·èÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áí¤¸¤Æº£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¡ÖÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶Ë¤á¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÀï¡×¤À¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢°æ¾å¾°Ìï¤È¤¤¤¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Î°æ¾åÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÂÎ³Êº¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¡¢µ÷Î¥´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âKO¤òÁÀ¤¤Â³¤±¡¢Ç¯´Ö4»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â°Î¶È¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤Î³¬µé¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÈÄ¹º¹¤ä¥ê¡¼¥Áº¹¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢ÀÜ¶áÀï¤ÎÈæ½Å¤¬Áý¤¨¡¢ÅöÁ³¥ê¥¹¥¯¤âÁýÂç¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áí¹çÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿°æ¾åÁª¼ê¤Ê¤éÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤Ë¾å¤¬¤ëÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°æ¾åÁª¼ê¤¬Í¥°Ì¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£°æ¾åÁª¼ê¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ±¦¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢±óµ÷Î¥¤«¤é¶¯¿¶¤òÅö¤Æ¤ëµ»½Ñ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾×·â¤ò¼ÂÀï¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¶Ã¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£°æ¾åÁª¼ê¤Û¤É¤Î¹ª¤ß¤Êµ÷Î¥´¶¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤Å¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼¡Àï¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¿Üº´¾¡ÌÀ¡Ê¤¹¤µ¡¦¤«¤Ä¤¢¤¡Ë
1984Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£²ñÄÅ¹©¶È¹â¹»¤«¤éÅìÍÎÂç³Ø¤Ø¡£2012Ç¯¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»½êÂ°»þ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥ß¥É¥ëµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤Î1³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£³ô¼°²ñ¼ÒAYUAÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁÍý»ö¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£SUSAGYM²ñÄ¹¡£¥¢¥¸¥¢¥³¡¼¥Á°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾ÏÀÃ´Åö¡£²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô´Ñ¸÷Âç»È¡£¤Û¤«¡£