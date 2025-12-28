¶âÍ»»ñ»º1²¯±ßÄ¶¤Ç¤â¡ÖÏ·¸å¤Î½ÐÈñ¤¬ÉÝ¤¤¡×70ºÐÃËÀ¤ÎËÜ²»
Áê¼¡¤°Êª²Á¾å¾º¤Ç¡Ö¤â¤Ï¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ï2000Ëü±ß¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬Áý¤¹ºòº£¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃùÃß¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤éÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¿¦¶È¡§²ñ¼ÒÌò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§1600Ëü±ß
¸½ºß¤Î¸½ÍÂ¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§1²¯±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â547¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§2Ëü7000±ß¡Êºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê°ìÉô»ÙµëÄä»ß¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§´ë¶ÈÇ¯¶â10Ëü±ß
Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡§µëÍ¿¼ýÆþ95Ëü±ß¡¢³ô¼°ÇÛÅö100Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡¢¼ÒºÄÍø¶â47Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡¢¹ñºÄÍø»Ò3Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â7Ëü±ß¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â5Ëü±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÇ¯³Û¡Ë
»Ù½Ð¡§50Ëü±ß
¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃù¤á¤¹¤®¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃù¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¦Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¤â¾ï¶Ð¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·î³Û¼ý»Ù¤Ï¹õ»ú¤ÇÌäÂê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¸òºÝÈñ¡¢Í·¶½Èñ¤ä¾Íè¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆþµïÈñÍÑ¡¢À¸³èÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÌò°÷Êó½·¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡×È÷¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ïº£¤è¤ê¡Ö3000Ëü±ß¡×ÄøÅÙÂ¿¤¯È÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÜÉ¸³Û¤Î5000Ëü±ß¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤â¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤è¤ê°ÂÄêÅª¤ÊÅê»ñ³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï48ºÐ¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤³¤í¡¢Îã¤¨¤Ð30ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤êÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¤â¼ýÆþ¤Ï¤¢¤êÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ì»þ´ü¡¢¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤¿¤áºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤êÁ´³ÛÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ÏÉÔËþ¤Ç¤¹¡£»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Î¾å¾º¤Ç2024Ç¯¤«¤é°ìÉô»Ùµë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Ë¡²þÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·NISAÀ©ÅÙ¤ò»È¤¤¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¾¯³Û¤Ç¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑÎ©Åê»ñ¤òÄ¹¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
