2026年、原油市場はどうなるか。写真はイメージ（写真：pan demin/Shutterstock.com）

（岩瀬 昇：金曜懇話会代表世話人・エネルギーアナリスト）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

原油価格は誰が、どのようにして決めているのか

2025年12月16日、先物市場ICE（InterContinental Exchange、インターコンチネンタル取引所）に上場されている北海ブレント原油先物がついに1バレルあたり60ドルを割り込んだ。2021年2月以来の安値である。

今年初め筆者は、2025年の原油価格はブレント60〜80ドルの展開となり、平均価格は65〜70ドルになるだろうと予測していた（「岩瀬昇のエネルギーブログ（エネブロ）」2025年1月10日『＃958 2025年原油市場見通し 増大する地政学リスクと矛盾抱えるOPECプラス』参照）。

まさにその通りの展開となった2025年だった。

では、2026年の原油価格はどうなるだろうか。

本稿では、基本事項を確認しながら、2025年最大のリスクだった「トランプ2.0」が具体的にどのような影響を与えたのか、COP30（第30回気候変動条約締約国会議）の失敗、およびIEA（International Energy Agency、国際エネルギー機関）の世界エネルギー長期展望2025年版（World Energy Outlook 2025、WEO 2025）の変質に見られるように、欧州が性急に進めようとした脱炭素化・エネルギー移行が足踏みを余儀なくされている状況も踏まえ、2026年の原油市場動向を大胆に展望してみたい。

まず原油価格（油価）は誰が、どのようにして決めているのだろうか。

筆者は『原油価格暴落の謎を解く』（文春新書、2016年6月）で分析・解説したように、1928年のアクナキャリー協定以降、第二次世界大戦をはさんで1973年のオイルショックまでは「メジャー」とも呼ばれる大手国営石油が、オイルショックから1986年の逆オイルショックまでは「OPEC」（石油輸出国機構）が、そして逆オイルショック以降は今日に至るまで「市場」が決めていると判断している。

では「市場」とは具体的に何か？

結論を言えば、NYMEX（New York Mercantile Exchange、ニューヨーク・マーカンタイル取引所）におけるWTI（West Texas Intermediate、ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油や、前述ICEにおけるブレント原油を、市場参加者たちが「将来の需給バランス」を予測して行っている取引行為である。

つまりキーワードは「需給バランス」だ。ただし現実の需給バランスではなく、将来需給バランスはどうなりそうか、という「読み」なのである。

再エネ移行は後回し、石油ガスへの回帰は明らか

では市場参加者が考慮するであろう、2026年の需給バランスに影響を与える要因は何だろうか。

需要サイドで言えば経済動向そのものである。

一方、供給サイドで言えば、OPECプラス（OPECと、ロシアを中心とする非OPEC産油国の連携国グループ）の生産政策がもっとも重要だろう。なぜなら非在来型の米国シェールオイルも、ここ数年生産量が急増している南米ガイアナのような在来型の原油生産も、民間企業が長期戦略に基づく独自の経営判断に基づいて実行しており、短期的な市場環境の変化で修正することはほぼないからだ。

さらに市場参加者は、IEAやOPECなどの国際機関、あるいはゴールドマン・サックスなど大手投資銀行の長期予測、さらにはダラス連銀（ダラス連邦準備銀行。12行ある米国の連邦準備銀行の一つ）が四半期ごとに発表している業界アンケート調査結果などを参考にしている。

これら要因を検討する前に、原油市場を取り巻く重要な環境変化について指摘しておこう。一言で言えば、石油ガスへの回帰である。

11月初旬、COP30に先立つ気候サミットで、議長国ブラジルのルーラ大統領は「化石燃料からの移行」ロードマップ策定に強い意欲を見せた。だが「決裂しなかったことが唯一の成果」とまで酷評されたCOP30の合意文書では、一切言及されなかった。

2022年2月に始まったウクライナ戦争がエネルギー安全保障の重要性をクローズアップし、今も87％を占めている化石燃料から再エネなどへのエネルギー移行問題は後回しになっているのである（たとえば「GEPR」有馬純『COP30の結果と評価：パリ協定10年目に見えた1.5℃目標の限界』12月1日・参照）。

出所：「Statistical Review of World Energy 2025」（Energy Institute）

コロナ禍を奇貨として気候変動対策の旗振り役に没頭して来たIEAも、WEO 2025のベースケース（現行政策シナリオ）で、現在の日量約1億バレルの石油需要は増加し続け、2050年には同1億1300万バレルになるとの予測を示した。そのために石油開発への投資は必要だとも述べている（「エネブロ」『＃979「IEA WEO 2025」で採用しているシナリオ解説』11月24日、および『＃980 11月12日発表の「IEA WEO 2025」』11月25日・参照）。

BPが破棄した「2030年まで石油生産40％削減」

また2000年に「グリーンエネルギーのチャンピオン」になるとして、2030年までに石油生産の40％を削減するとの経営計画を示していた英大手石油会社BPも、株主の圧力の前についにこの計画を破棄すると宣言するに至っている（たとえば「英フィナンシャル・タイムズ（FT）」2025年12月11日 “Inside the failed green revolution at BP and Shell”参照）。

世界は「More Energy Less Carbon」（より少ない炭素排出で、より多くのエネルギー供給を）との大目標を破棄したわけではないが、実現には相当長い時間がかかるとの認識で一致したと言っていいだろう。

さて、このような環境変化を踏まえた上で、2026年の原油市場に影響を与える要因を一つ一つ考えてみよう。

まず、世界経済の成長率をOPEC月報（OPEC Monthly Oil Market Report）から概観してみよう。

2025年はトランプが「解放の日」と胸を張って相互関税を発表した4月2日以降、世界経済の見通しは急激に悪化して2.9％にまで下落し、12月になってようやく「解放の日」以前の3.1％に戻ったという展開だった。

トランプ関税政策がもたらす最大の障害は「不確実性」である。

トランプ関税によるコスト増、不確実性で投資決断できず

トランプ2.0開始後の3月中旬に開かれたエネルギー国際会議（CERAWeek）でエネルギー業界関係者が指摘した「トランプ関税には飽き飽きしている」に集約されているものだ。

詳細を「岩瀬昇のYoutube のびパパエネルギーチャンネル」第51回（2025年3月24日）で紹介したが、業界関係者はトランプ関税政策がコロコロ変わってしまう事業環境下では投資決断ができない、様子見にならざるを得ない、この「不確実性」こそがトランプ関税政策の最大の障害なのだと指摘していたのだ。

そして今もトランプ関税によるコスト増に加え「不確実性」は続いており、投資決断が困難な状態が継続しているのである。

相互関税については米国で、トランプ政権が根拠としている国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反しているとの一審、二審判決が出ている。不満なトランプ政権は上訴し、年内か来年早々に最高裁判決が出る見込みだが、違法判決が出る可能性が高いと報じられている（たとえばNHK報道）。

だが敗訴したら別の方策を考えるとトランプ大統領は明言しており、最高裁判決が出たとしても「不確実性」は依然として強く残り続けると見られているのである。

こうした点を踏まえると、2026年はどうなると見るべきだろうか？

予測のカギはトランプの交渉スタイルだと喧伝されている「TACO」（Trump Always Chickens Out）にあると筆者は見ている。すなわち、最初は強気で押してくるが相手が折れて来ないと、結局は相手の要求を丸呑みするというスタイルだ。

これは、トランプを一躍有名にした『トランプ自伝：不動産王にビジネスを学ぶ』（原著 ”Trump : The Art of the Deal” 1987）の共著者とされているトニー・シューウォーツの記事『トランプのゴーストライター、良心の告白』を読めば容易に理解できる。

自叙伝のゴーストライターになることを持ちかけられたシューウォーツが断るつもりで吹っ掛けた条件、「一時金50万米ドル（現在価値では約2億円）、印税50：50」という条件をトランプが即決、受諾したことから本書は出来上がったのだった。

トランプの「TACO」は2026年も頻発する

筆者は、トランプの「TACO」は2026年11月の中間選挙が近づくにつれさらに頻繁に現出すると見ている。その結果、世界経済が何とか正常運転に戻れる水準で関税率も収まり、世界のサプライチェーンも新しい秩序に適応してくるのではないだろうか。

12月14日に「FT」が報じているオピニオン記事 “What economists get wrong in 2025”によれば、米国の平均関税率は「トランプ2.0」以前は2〜3％だったのだが、一時27〜28％にまで上昇し、その後「TACO」により最近では16〜17％に落ち着いているとのことだ。その効果もあり、米株価は好調に推移している、と。

このように「相互関税」以前よりは高い水準であっても関税問題が落ち着きを見せれば、つまり「不確実性」が減ずれば、企業家は新規投資に踏み出せるのではないだろうか。そうすると安価なエネルギー価格が新たな需要を喚起することにもつながると筆者は見る。

では供給サイドはどうか？ OPECプラスはどのような生産政策を打ち出し、実行してくるのだろうか。

OPECプラスは2022年から3度にわたる大型「協調」減産を実行した。そして2025年4月から9月にかけて3度目の日量220万バレルの減産を完全に緩和（増産）し、次に2度目の同166万バレル減産の解消（増産）に手を付けようとしている。だが、油価が低迷しており10月から始める予定が先送りされている。

筆者は、そもそも減産緩和（増産）を実行に移すことは困難だと見ている。

それよりもOPECプラスが団結を維持できるか否かの瀬戸際に立たされるのではないだろうか。2026年のOPECプラスの生産政策は実質レッセフェール（自由放任）になるのではないだろうか？

IEAは12月号月報で「2026年は日量384万バレルの供給過剰」になるとの見方を示した。だがこの予測は、OPECプラスが同166万バレルの減産緩和を完全に実施できることを前提としているが、昨今生産枠を満たせない産油国が多発している。

組織規律が緩むOPECプラス

IEA月報12月号によれば、11月はイラクが同37万バレル、カザフスタンが同32万バレルの枠超過生産をしていている一方、OPECプラス合計では同39万バレルの生産枠未達となっている。すなわち、イラクとカザフスタン以外の産油国は同108万バレルもの未達状態にあるということだ。

これは、生産枠そのものの正当性に疑問をもたらし、OPECプラスとしての組織規律が緩んでいることの表れではないだろうか。

油価見通しについては、ダラス連銀が12月17日に発表した2025年第４四半期レポートにあるアンケート結果がヒントを与えてくれると筆者は判断している。

出所：ダラス連銀

WTI平均価格59ドルだった12月3〜11日実施のアンケートには、石油開発企業90社、油田サービス企業41社が回答しており、2026年末の予想WTI価格は平均62.41ドル（50〜82.30ドル）だった。

また、上のグラフから見て取れるように、業界関係者の予想はほぼ55〜69.99ドルの範囲に収まっている。

さらにコメント欄には、石油開発企業各社が予算策定の前提価格としているのは60〜64.99ドルが55％だったとある。

総じて、2026年の油価が現行水準からさらに大きく落ち込むと見ている向きは少ないと言える。

筆者は、WTIは米国の指標で世界の指標原油はブレントだと考えている。

OPEC月報が報じているWTIとブレントの値差は、2025年1月から11月までの平均が3.38ドル（2.31〜4.18ドル）だった。したがって、前述ダラス連銀のアンケート結果は、「2026年末ブレント価格予想65.79ドル相当」と読むことができるだろう。

以上を踏まえて筆者は大胆に、想定外の地政学リスク勃発（たとえば2025年7月のイスラエル・米国によるイラン核施設爆撃等）による一時的な急騰、急落はあるとしても、2026年のブレント原油価格も60ドルから80ドルの範囲で推移し、平均は65〜70ドルになるのではないかと予想している。

はてさて、どうなるのであろうか。

筆者：岩瀬 昇