¡Ö¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×ºÇ°¦¤ÎÉãË´¤¯¤·¤¿¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¤ÎºÊ¡ÖÉÂ¼¼¤Ç¤Ï¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ×¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¡×
ÂçÉÂ¤ò´µ¤¦¤È¡¢Â¾¿Í¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÅÜ¤ê¤äÀäË¾´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í³Ê¤µ¤¨¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢²íÈþ¤µ¤ó¤ÎÉã¤â¤Ä¤é¤¤Æ®ÉÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²íÈþ¤µ¤ó¤¬³«Àß¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤È¡¢É×¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ê¤·Æü¤Î²íÈþ¤µ¤ó¤ÈÉã¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¿ÆÌ¼¼Ì¿¿ ¤Û¤«¡Ê10ËçÌÜ/Á´13Ëç¡Ë
¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÊý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Éã¤Î»Ù¤¨¤Ë
¨¡¨¡ ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦²íÈþ¤µ¤ó¡£º£Ç¯¡¢ºÇ°¦¤ÎÉã¿Æ¤ò¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³1Ç¯¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§Éã¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤µ¤®¤³¤ß¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÉã¤¬¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÉã¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤äÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤«¤é¤Î¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Éã¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤¬¡¢Ì¼¤Î¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢Éã¤ÎÀ¸¤¤ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤Ï¡¢Éã¤ÎÉ½¾ð¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Áá´üÈ¯¸«¤â¼ê½Ñ¤òµñÈÝ¤·¤¿Éã¤Î»×¤¤
¨¡¨¡ ¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²íÈþ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£Åö»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§¤¬¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬50ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿©»ö¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤È¡¢¿Í°ìÇÜ·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ðáç¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤¯¡¢Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¿À·Ð¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â½ý¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤ª¤à¤Ä¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬ÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£50Âå¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢À¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ê½Ñ¤À¤±¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È¡¢´è¤Ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÄêÇ¯¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤â¤Þ¤À¤«¤«¤ë»þ´ü¡£¡Ö¸å°ä¾É¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÄÌ¤êÆ¯¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Éã¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÉ¬»à¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ê¤é¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç¼£¤»¤ë¡×¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤Î°Õ»×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¼ê½ÑÎÅË¡¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿²½³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÉ¸½à¼£ÎÅ¡×¤Ï¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÌÈ±ÖÎÅË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤â¤«¤Ê¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ë¡×Éã¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ¾õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÀèÀ¸¤â¡ÖÈçÇ¢´ï²Ê¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢´«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¡×¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÂ±¡¤«¤éÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ¾õ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤ä¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Ë¤¬¤ó¤¬Å¾°Ü¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸Ⅳ¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉã¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤ÉûºîÍÑ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¹¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à¤³¤È¤òÎÈ¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÉûºîÍÑ¤Ç³°¸«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Éã¿Æ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢²íÈþ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉã¼«¿È¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï69ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï60ÂåÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âà¿¦¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¤ÇÈ±¤¬È´¤±¡¢ÂÎ¤â¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼þ¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ß¤¸¤á¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏ¢Íí¤ä¸òÎ®¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Î²¶¤¬¸µµ¤¤Ê¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤»¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¡£
Êì¤¬¡Ö²¿¤â°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤È³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµñ¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢¿´¤Þ¤Ç¼å¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë²÷³è¤À¤Ã¤¿Éã¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÉã¤ÏÉ×¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¸ºß¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§Éã¤ÎÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤ÏÉã¤Ï¡¢¼ç¿Í¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢YouTube¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤ÆÏ¿²è¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼ç¿Í¤¬ÅÚÍËÆü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Üー¥È¥ìー¥¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼ç¿Í¤¬¡Ö¤ª¡¢º£Æü¤â¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤â¤¦Âç´î¤Ó¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÉã¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë¶½Ì£¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ç¿Í¤¬Âç¤ÎÌîµå¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ÆµÞ¤Ë¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Þ¤Ç¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È·ëº§Á°¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬±³¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤À¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢°ÊÍè¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼ç¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬À¸¤¤ë³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤Þ¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç±óÆ£¡Ê¾ÏÂ¤¡Ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²íÈþ¤µ¤ó¡§ Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æþ±¡Ãæ¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂ±¡¤Îµ¬Â§¤Ç·ì±ï¼Ô°Ê³°¤ÏÌÌ²ñ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤¬°¤¯¤ÆÂà±¡¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éã¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¥à¥ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢°ì»þµ¢Âð¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¤ÏÍâÆü¡¢¿·³ã¥í¥±¤ÇÁáÄ«½ÐÈ¯¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢»ä¤¬¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¼ç¿Í¤¬¡Ö²ñ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤ªÁò¼°¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ê¤É»Å»ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»²Îó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
Éã¤Ï´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤Í¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Éã¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿±óÆ£²íÈþ