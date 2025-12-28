»ÔÃæ¤Çµ¯¤¤¿¿åÊ¿±ä¾Æ¤È¿âÄ¾±ä¾Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤«¡©²ÐºÒ¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤¹¡Ö¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡×¤È¤Ï
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¶áÎÙ½»Ì±¡Ê2025Ç¯11·î18Æü¡Ë ¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
ÇòÀÐ Âó¡§ºî²È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼
ÌÚÂ¤½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Î¶¹¤¤ÏªÃÏ¤¬¾Ã²Ð¤òË¸¤²¤¿º´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ
¡¡º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î¡¢ºÒ³²µé¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Ï»ÔÃæ²ÐºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÅµ·¿Åª¤ÊÂÐ¾ÈÎã¤È¤¤¤¨¡¢ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤Ï¿åÊ¿¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¹¤¤ÌÌÀÑ¤Î²È²°¤¬¾ÆÂ»¤·¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï7Åï¤â¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤ë¿âÄ¾±ä¾Æ¤ÇÂ¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î2·ï¤ÎÂç²Ð¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â¿¿¤Ë»´Øë¤¿¤ëÍÍÁê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î2·ï¤Î»öÎã¤«¤é¡¢²ÐºÒ¤Èµ¤¾Ý¤Î´Ø·¸¤ò²Ê³Ø¤ÎÌÜ¤Ç¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢º´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤Î³µÍ×¤ò´ÊÃ±¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Îº´²ì´ØÃÏ¶è¤Ç¡¢Ë¸å¿åÆ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅì¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿º´²ì´ØÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£º´²ì´Ø¤Ï¤«¤Ä¤Æ³¤¾å¸òÄÌ¡¦·³»ö¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ´Ø½ê¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö´Ø¥¢¥¸¡×¡Ö´Ø¥µ¥Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Ûº´²ì´Ø¤Î°ÌÃÖ
½ÐÅµ¡§
¡¡¤½¤Îº´²ì´Ø¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î18Æü¤Î17»þ43Ê¬º¢¡£³Æ¸Í¤ÇÍ¼ñ®¡Ê¤æ¤¦¤²¡Ë¤Î»ÙÅÙ¤Ë²Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»þ¹ï¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¤¤ÎÄãÁØ½»Âð¤¬Â¿¤¯Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²Ð¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¶¹¤¤ÏªÃÏ¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾Ã²Ðºî¶È¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢È¾Åç¤ÎÂðÃÏÉôÊ¬¤Ç²Ð¤¬ÄÃ°µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20Æü11»þ¡¢ÄÃ²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½Ð²Ð¤«¤é10Æü¸å¤Î28Æü13»þ30Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÈ¾Åç¤ÎÂðÃÏÉôÊ¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¾Åç¤Î²Ð¤¬²¹çÌó1.4km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌµ¿Í¤ÎÄÕÅç¡Ê¤Ä¤¿¤·¤Þ¡Ë¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¡¢ÎÓÌî¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£1km°Ê¾å¤âÎ¥¤ì¤¿Åç¤ËÈô¤Ó²Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤ÎÄÕÅç¤ò´Þ¤àÁ´°è¤¬ÄÃ²Ð¤·¤¿¤Î¤Ï12·î4Æü14»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÄÃ°µ¡×¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÇ³¤¨¹¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄÃ²Ð¡×¤È¤Ï´°Á´¤Ë²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð²Ð¤«¤éÄÃ²Ð¤Þ¤Ç17Æü´ÖÇ³¤¨Â³¤±¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¾Æ¼º²È²°¤Ï187Åï¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤ÏÌó4Ëü8900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÌó7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÌó7ÌÌÊ¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÅÄÃæÃÏ¶è¤ÎÈïºÒ·úÊªÊ¬ÉÛ
½Ð²Ð¾ì½ê¤Ï¡¤Î¹õÇËÀþÆâ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³µ¤ÍÅì¡¦ÆîÅìÊý¸þ¤ØÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡¡
½ÐÅµ¡§
¡¡ÈïºÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¼ç¤Ëº´²ì´Ø¤ÎÅÄÃæÃÏ¶è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì²è¤Ç¡¢2025Ç¯10·îËö¤Î½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¿ô¤Ï138¸Í¡¢¿Í¸ý¤Ï194¿Í¤Ç¤·¤¿¡£À¤ÂÓ¿ô¤È¾Æ¼º²È²°¿ô¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬±ä¾Æµ¬ÌÏ¤äÂ®ÅÙ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²ÐºÒ¤ÇÉÔ¹¬¤Ë¤â»àË´¼Ô¤¬1¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤¬1¿Í½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¤Î¹âÎð²½¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡ËÎ¨¤Ï72.2¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»à½ý¼Ô¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯½»Ì±¤É¤¦¤·¤¬À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¼êºÝ¤è¤¯ÈòÆñ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ÍÅªÈï³²¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢²È²°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÄãÁØ½»Âð¤ÇÆ¨¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¹âÁØ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë¹á¹Á¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³
¹á¹Á¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¡Ê2025Ç¯11·î26Æü¡Ë©Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º
¡¡¹á¹Á¤Î¹¨Ê¡±ñ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Õ¡¼¡¦¥³¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿31³¬·ú¤Æ¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó8Åï¤«¤é¤Ê¤ëÊ¬¾ù½¸¹ç½»Âð¤Ç¤·¤¿¡£³ÆÅï248¸Í¡¢¹ç·×1984¸Í¤¬Æþµï¤·¡¢Ìó4600¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì´ØÅÄÃæÃÏ¶è¤ÎÌó24ÇÜ¤â¤Î¿Í¸ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇòÃë¤Î²ÐºÒ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡Û²ÐºÒÁ°Æü¤Î¹¨Ê¡±ñ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Õ¡¼¡¦¥³¡¼¥È¡Ë
Á´Åï¤¬³°ÊÉ¹©»öÍÑ¤ÎÎÐ¿§¤ÎËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡º´²ì´Ø¤¬¤Þ¤ÀÇ³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë11·î26Æü¤Î14»þ51Ê¬¡Ê¹á¹Á»þ´Ö¡Ëº¢¡¢¹¨Ê¡±ñ¤Î1Åï¤ÎÄãÁØ³¬³°ÊÉÂ¦¤Ç½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¹¨Ê¡±ñ¤Ç¤Ï8Åï¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³°ÊÉ¤ÎÊä½¤¹©»ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅï¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï²°¾å¤Þ¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëÃÝ¤ÎÂ¾ì¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢Â²¼¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾ì¤Î³°Â¦¤ÏËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Áë¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î²Ð¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢±ê¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¾åÁØ³¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Æ±»þ¤ËÎÙ¤ÎÅï¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÙ¤ÎÅï¤Ø¤ÈÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìó44»þ´Ö¸å¤Î28Æü10»þ18Ê¬¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢7Åï¤¬¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤«¤é¾å¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î²Ð¤Î²ó¤ê¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤ÎºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Æ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´²ì´Ø¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¿ÍÅªÈï³²¤òÂç¤¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¤Ç¤ÏºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤¬¾ÃËÉ¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤òÁË¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾åÁØ³¬¤Þ¤ÇÊü¿å¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç³¤¨À¹¤ë·úÊª¾åÉô¤äÂ¾ì¤«¤é¤ÎÍî²¼Êª¤¬¾ÃËÉÂâ¤ÎÀÜ¶á¤òÁË¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢12·î20Æü¸½ºß¤Ç¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï161¿Í¡Ê¾ÃËÉ»Î1¿Í¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢Éé½ý¼Ô79¿Í¤È¤¤¤¦Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤Î¹âÎð²½Î¨¤¬Ìó4³ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Ï1ºÐ¤«¤é97ºÐ¤Þ¤Ç¤ÈÁ´À¤Âå¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÄ´ººÃæ¡Ê12·î15Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÃÝÀ½¤ÎÂ¾ì¤¬²ÐºÒ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤«¡¢ËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤¬ËÉ²Ð´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬²ÐºÒ¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤È¤«¤Ê¤É¡¢¹©»ö»ñºà¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¹¨Ê¡±ñ¤Ï1983Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÛ42Ç¯¤Î¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³°ÊÉ¹©»ö¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÉ²ÐÂÐºö¤¬ÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï¹âÁØ·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»¸Í¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹¨Ê¡±ñ¤Ë¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ÎÀßÃÖµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óµÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÐºÒ¤Î½é´ü±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢³°ÊÉ¤ÈËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤Î´Ö¤ò¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç±ê¤¬Î©¤Á¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö±ìÆÍ¸ú²Ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¾åÁØ³¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ë±ä¾Æ¤¬¿Ê¤ó¤À¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡±ìÆÍ¤Ï¡¢²¼Éô¤ÇÊª¤òÇ³¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ²¹¤á¤é¤ì¤¿¶õµ¤¤äÇÓ¥¬¥¹¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¾å¾º¤·¡¢¾åÃ¼¤«¤éÂçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇ³¾Æ¤ò½õ¤±¤ëÌòÌÜ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬±ìÆÍ¸ú²Ì¤Ç¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤âÃÈÏ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë²È¤Ê¤é±ìÆÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±ìÆÍ¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±ìÆÍ¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ»þ¤Ë±ìÆÍ¸ú²Ì¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¦¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¾å²¼¤¹¤ëÄÌÏ©¡Ë¤ä²°Æâ¤Î³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÙÄ¹¤¤Åû¾õ¤Î¶õ´Ö¤Î¾åÉô¤Ë³«¤¤¤¿Èâ¤ä·ä´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼ÁØ³¬¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤±ìÆÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤Î³°Éô¤Ç²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹¨Ê¡±ñ¤Î²ÐºÒ¤Ç¡¢¤Ê¤¼±ìÆÍ¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï³°ÊÉ¤ÈËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ê±ìÆÍ¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤òÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤äÇÓ¥¬¥¹¤È¤È¤â¤ËÇ®¤È±ê¤¬Àª¤¤¤è¤¯¾º¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿âÄ¾¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â²ÐºÒ¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤¹¡Ö¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡×¤È¤Ï¡©
¡¡º´²ì´Ø¤È¹á¹Á¤Î²ÐºÒ°Ê¸å¤â¡¢¤È¤¯¤Ë12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Æü²ÐºÒ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤µ¤È±ä¾Æ¤Î¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë·¸¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤È¶¯É÷¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¾å¤ËÃÈË¼¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜÃæ¤ÇÃÏ°è¤Î¾ÃËÉÃÄ¤ä¼«¼£²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡×¤ÎÌë²ó¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤â¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡Ö¶õµ¤¤¬¼¾¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿å¾øµ¤¡Êµ¤ÂÎ¡Ë¤ÎÎÌ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤1m^3¤¢¤¿¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¾øµ¤¤ÎÎÌ¤òÉ½¤·¤¿¿ôÃÍ¤ò¡ÖÀäÂÐ¼¾ÅÙ¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ã±°Ì¤Ïg/m^3¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ê¤É¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¼¾ÅÙ¡É¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖÁêÂÐ¼¾ÅÙ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤Ïµ¤²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿å¾øµ¤¤ÎºÇÂçÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÂ¿ÎÌ¤Î¿å¾øµ¤¤ò´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤ë²¹ÅÙ¤Ç¶õµ¤1m^3¤¬´Þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿å¾øµ¤¤ÎºÇÂçÎÌ¤òË°ÏÂ¿å¾øµ¤ÎÌ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤Ï¡¢¶õµ¤1m^3¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼ÂºÝ¤Î¿å¾øµ¤ÎÌ¡Ê¡áÀäÂÐ¼¾ÅÙ¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤²¹¤ÎË°ÏÂ¿å¾øµ¤ÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤«¤ò¼¨¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢Ã±°Ì¤Ï¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤ÏÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤è¤ê²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤Û¤É¶õµ¤¤Ë¤Ï¿å¾øµ¤¤ò´Þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÚºà¤Ê¤É¤«¤é¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬Ä¾ÀÜ²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Î¤¿¤á¤ËÌÚºà¤Ê¤É¤¬´¥Áç¤·¤ÆÃå²Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÚºà¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ÐºÒ¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÜÅÙ²½¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤¿¼¾ÅÙ¤¬¡Ö¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤Ï¡¢ÌÚºà¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤¬¤½¤ÎÆü¤Î¼¾ÅÙ¤Î¤ß¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Æü¡¢¤½¤Î¤Þ¤¿Á°Æü¡Ä¡Ä¤Î¼¾ÅÙ¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÚºà¤ÎÆâÉô¤Ï¤Þ¤À¼¾¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤ÎºÇ¤â´ÊÃ±¤Ê·×»»ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤ÈÁ°Æü¤Î¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤Î¤ß¤«¤é¡¢¼¡¤Î·×»»¼°¤Ç»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡Ê¡ó¡Ë¡á¡Ê0.3¡ßÅöÆü¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¡Ë¡Ü¡Ê0.7¡ßÁ°Æü¤Î¼Â¸ú¼¾ÅÙ¡Ë
¡¡¾å¼°¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤ÏÅöÆü¤è¤êÁ°Æü¡Ê°ÊÁ°¡Ë¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½4¤Ë¡¢º´²ì´Ø¤Ë¶á¤¤ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÐºÒÁ°¸å¤ÎÆüÊ¿¶ÑÁêÂÐ¼¾ÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤«¤éµá¤á¤¿¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÂçÊ¬»Ô¤Î¼¾ÅÙ¡Ê11·î16¡Á25Æü¡Ë
ÂçÊ¬µ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤ò·×»»¡£¤¿¤À¤·¡¢17Æü¤Î¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤Î·×»»¤Ë¤Ï16Æü¤ÎÆüÊ¿¶ÑÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤òºÎÍÑ¡£ÆüºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï°ìÆü¤Î¤¦¤Á¤ÇµÏ¿¤·¤¿ºÇ¾®¤ÎÁêÂÐ¼¾ÅÙ¡£26Æü°Ê¹ß¤Ï¾ÊÎ¬
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÎÆüÊ¿¶ÑÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤ò¸«¤ë¤È¡¢18Æü¤Ë50¡ó¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Á°¸å¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¸úÂ®ÅÙ¤Ï70¡ó¶á¤¤ÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£11·î16¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤Ï60¡ó¤Î¸åÈ¾¤ò¤Û¤Ü°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÌÌ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð·è¤·¤Æ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ²ÐºÒ¤Î´í¸±À¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ60¡ó°Ê²¼¡¢ºÇ¾®ÁêÂÐ¼¾ÅÙ40¡ó°Ê²¼¡¢É÷Â®8m/s°Ê¾å
¤Þ¤¿¤Ï¡¢
¡¦¼Â¸ú¼¾ÅÙ60¡ó°Ê²¼¡¢ºÇ¾®ÁêÂÐ¼¾ÅÙ30¡ó°Ê²¼
¤Î¾ì¹ç¤Î¤È¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ëº´²ì´Ø¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿¾¯¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢²á¼º¤äÉÔÃí°Õ¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÂç²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒÅö»þº´²ì´Ø¤Ë¤Ï¤ä¤ä¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡¶¯É÷¤Ï²Ð¤Î²ó¤ê¤òÁá¤¯¤·¡¢±ä¾Æ¤ò¹¤²¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒÅö»þ¤Îº´²ì´Ø¶áÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ÷¤Î¶ñ¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿ÞÉ½5¤Ë¡¢11·î18¡Á25Æü¤ÎÊ¿¶ÑÉ÷Â®¤ÈºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®µÚ¤Ó¤½¤ÎÉ÷¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛÂçÊ¬»Ô¤ÎÉ÷Â®¤ÈÅ·µ¤¡Ê11·î18¡Á25Æü¡Ë
ÂçÊ¬µ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¡£26Æü°Ê¹ß¤Ï¾ÊÎ¬
¡¡¿ÞÉ½5¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢18Æü¤ÎÊ¿¶ÑÉ÷Â®¤Ï4.4m/s¤Î¤ä¤ä¶¯¤¤É÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¤Ï10m/s¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÀ¾´ó¤ê¤ÎÆÍÉ÷¤¬²¿Æü¤«Â³¤¡¢¤³¤Î¶¯É÷¤¬±ä¾ÆÈÏ°Ï¤òÆîÅì¤Ø¹¤á¡¢¤Ï¤Æ¤ÏÅìÊý¤Î²¹çÌó1.4km¤Î¾®Åç¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±ä¾Æ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯É÷¤ÏÌÚºà¤Ê¤É¤«¤é¤Î¿åÊ¬¾øÈ¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¼Í¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿åÊ¬¤Î¾øÈ¯¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹á¹Á¤Î¹¨Ê¡±ñ¤Î²ÐºÒÈ¯À¸Á°¸å¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÌÌ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤Ï35¡Á65¡ó¡¢¼Â¸ú¼¾ÅÙ¤Ï49¡Á57¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢²ÐºÒ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É÷¤Ï¼å¤¯Ê¿¶ÑÉ÷Â®¤Ç4m/sÁ°¸å¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤â5.3mÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â7Åï¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÆÅï¤¬Èó¾ï¤Ë¶áÀÜ¤·¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢²ÐºÒ¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¼¾ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤â²ÐºÒ¤ÈÌµ´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¯¤ËÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¤È´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢ÀÅÅÅµ¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ä¥·¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î²ÄÇ³À¤Î±ÕÂÎ¤äµ¤ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢È¯²Ð¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁêÂÐ¼¾ÅÙ¤ÏÈ©¤äÇ´Ëì¤Î´¥Áç¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÜ¾ë¸©ÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¼¾ÅÙ¤¬¡¢
¡¦7g/m^3 °Ê²¼¡¡¢ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦11g/m^3 °Ê²¼ ¢ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ
¡¦17g/m^3 °Ê²¼ ¢ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Ë¤¯¤¤
¡¦17g/m^3 Ä¶¡¡ ¢ª ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Èó¾ï¤ËÎ®¹Ô¤·¤Ë¤¯¤¤
¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê´¥Áç¤Ï¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¿©¤ÙÊª¤¬½ý¤ó¤À¤ê¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿»ö¤âÃæÍÇ¤¬´Î¿Õ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇòÀÐ Âó