広島・秋山翔吾外野手（３７）が２７日、広島市内で同学年のソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）、元ソフトバンクで現在はマリナーズの特任コーチ兼コンサルタントを務める福田秀平氏（３６）とスペシャルトークショーを行った。今季、５年ぶりに日本一を奪還した鷹の大黒柱から“日本一イズム”を吸収し、来季の戦いへ備えていく。

スター選手がひしめく「８８年世代」を代表する選手たちの登場に、会場は歓声と熱気に包まれた。約９０分間のトークショーで、集まった７０８人の野球ファンを大いに沸かせた秋山。「年末の忙しい時期に集まって、楽しい時間を過ごしてくれたならよかったなと思います」と笑顔で振り返った。

同世代の３人は巨人・坂本と田中将、中日・大野、楽天・前田らが名を連ねる球界屈指の“黄金世代”の一角。中でも秋山にとって柳田は、西武時代に何度もタイトル争いを演じてきた間柄で、「意識せざるを得ない関係。リーグが離れても、やっぱり頑張ってるなと思う」と特別な存在であることは変わりない。

常勝軍団の大黒柱から学ぶことは多い。今季、５年ぶりに日本一を奪還したソフトバンクにおいて、柳田はチームの中心的存在。最年長として抜群の存在感を放つ。

一方、秋山も来季は会沢とともにチーム最年長となる。控室では年長者としてのチーム内での役割などを意見交換し、「（柳田はチームに対し）結構厳しい目線を持っている。やっぱり強いチームにはこういうリーダーがいる。いい時間でした」と収穫を口にした。

来季はカープ移籍５年目。２年連続Ｂクラスから巻き返しを狙うチームにおいて、ベテランの復活は心強い材料となる。「（柳田は）強いチームにいる。やっぱりそこは目指していきたい」。同学年からの刺激を胸に復活を期す。