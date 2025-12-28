¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡¦ÄÅ¹â´ÆÆÄ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÈÓÅÄÂç¿®¤¬³«²ñ¼°¤ÎÀèÆ³Ìò¤Ë¡¡
¡¡Âè£±£°£µ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤¬£²£¸Æü¤Î£±²óÀï¤Ç¾¾»³À»ÎÍ¡Ê°¦É²¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤é¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³«²ñ¼°¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÌó£²»þ´Ö¡¢¼ÂÀïÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÈÓÅÄÂç¿®¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£ÅÐÏ¿£³£°¿Í¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÅ¹â´ÆÆÄ¤Î»ØÌ¾¤Ç¹Ô¿Ê¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£»²²Ã¹»¤Ï»î¹ç½ç¤ÇÀ°Îó¤·¡¢±¦ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾¾»³À»ÎÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡£°ìÊý¡¢Í¥¾¡´ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£Î£Ï£¸ÊÒ¶ÍÍå°Î¡Ê¤é¤¤¡Ë¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È²Ö±à¤ËÍè¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤âÆ±¤¸¹â¹»À¸¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£