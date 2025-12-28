◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

地方の名手が有馬記念の予想に参戦！ 今年、大活躍した帯広ばんえいの今井千尋騎手（２５）が選んだ馬は？

今年度は、ここまで安定して勝ち星を重ねることができました。以前より焦ることなく落ち着いて乗れるようになりました。厩務員さんからのアドバイスや、馬たちもみんな接戦になった時でも頑張ってくれたことが大きいです。来年も一鞍一鞍大事に乗り、その積み重ねで、自分の記録を更新して、重賞勝利も目指して頑張りたいです。

本命は大好きな栗毛のダノンデサイル。前走のジャパンＣは海外帰りで久々を考慮すれば、３着は評価できますし、その後の状態もさらに良さそうに感じます。昨年は３着でしたが、末脚に磨きがかかった今なら、差し切りを期待したいです。

対抗はメイショウタバルです。天皇賞・秋は得意とはいえない東京の瞬発力勝負で６着でしたが、それほど差はなく、内回りの中山コースに替わるのはプラス。少し距離は長いかもしれないですが、自分のリズムで逃げに持ち込めれば押し切る可能性は高そうです。（帯広競馬騎手）

【今井千尋騎手の印】

◎（９）ダノンデサイル

○（６）メイショウタバル

▲（５）レガレイラ

△（２）シンエンペラー

△（３）ジャスティンパレス

△（１３）アドマイヤテラ

◆今井 千尋（いまい・ちひろ）２０００年１０月３０日、北海道生まれ。２５歳。２２年１２月１０日にデビュー。３３２日目で１００勝を達成し、帯広競馬単独開催後、最短記録（３９５日）を更新。今年はキャリアハイの１４０勝（２６日現在）をマークし、女性騎手の年間勝利数記録を更新中。血液型꓈。