1億人突破!登録無料でお得だらけ“ロイヤリティプログラム”【ALL Accor】

旅が好きな人も、ホテルステイが好きな人も、そして“日常をちょっと素敵にしたい”人にも。フランス発のホスピタリティグループ･アコーが展開するロイヤリティプログラム ｢ALL Accor(オール アコー)｣。12月12日にはスイスホテル南海大阪でメンバー限定の特別イベント｢CandlelightⓇ by Fever｣ コンサート が開催されました。

｢ALL Accor｣ってどんなプログラム?

世界110カ国･5700以上のホテルを展開するアコーが手がけるロイヤリティプログラム。ホテル滞在はもちろん、レストラン･レジャー･ショッピング･移動など、日常のいろんなシーンでポイントが貯まるのが最大の特徴です。

■登録無料で生涯10％OFF! 世界中のホテルでポイントが貯まる

■レイトチェックアウトやアップグレードなどの特典も

■アプリひとつで管理できて便利

■旅行好きはもちろん、推し活遠征が多い人にも相性抜群

楽天ポイントと交換できるのがすごい!

｢ALL Accor｣は、楽天ポイントと相互交換が可能なんです。

2,000 ALLポイント → 1,600 楽天ポイント

3,200 楽天ポイント → 1,000 ALLポイント

旅行と日常のポイントがつながることで、使い道が一気に広がるのが魅力。

｢旅行のために楽天ポイントを貯めている!｣という人にもぴったり。

世界中で7,000以上の“リミットレス･エクスペリエンス”

｢ALL Accor｣のすごいところは、ホテルだけじゃないこと。

■パリのアコー･アリーナでのライブ

■シドニーのアコー･スタジアムでのスポーツ観戦

■地元文化の体験イベント

■グルメ･ショッピング･金融サービスとの提携

など、ライフスタイル全体をアップデートしてくれる体験が揃っています。

サステナビリティにも力を入れていて、｢Skip the Clean｣プログラムでは、

清掃をスキップすることでポイントが貯まり、環境にも優しい取り組みが進んでいます。

CandlelightⓇ by Feverコンサート

@candlelight.concerts

スイスホテル南海大阪で、｢Limitless Experience｣の一環として、世界中で人気の｢CandlelightⓇ by Feverコンサート｣がALL Accorのメンバー限定で一夜限りの特別プログラムとして開催されました。

@candlelight.concerts

揺らめくキャンドルの光に包まれながら聴く生演奏は、まさに“心が満たされる時間”。ホテルステイとはまた違う、静かで贅沢な夜の過ごし方が体験できました。

｢こんな体験がポイントで楽しめるなんて…!｣と驚く参加者も多かったそう。

ホテルステイ×ライフスタイル×特別な体験



｢ALL Accor｣は、ホテルステイ×ライフスタイル × 特別な体験をつなぐロイヤリティプログラム。

旅行好き、ホテル好き、推し活好き、そして“日常をちょっと豊かにしたい”人にぴったりのサービスです。

大阪で開催された今回のイベントは、そんな世界観を体感できる特別な夜でした。次はどんな体験が待っているのか、ますます目が離せません。