¿·¼Ö235Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼30kmÁö¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¡ª¡×¡Ö¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤Î¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤È¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¿·¼Ö235Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡1966Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦Îß·×5000ËüÂæ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢2019Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢Ãæ³Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·øÄ´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡È¯Çä¤«¤éÌó6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï½ÏÀ®´ü¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆ±¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾¦ÉÊÎÏ¤Ï¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£½¾ÍèÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ã¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡×¤Î¤ß¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥È¥è¥¿¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬·ÐºÑÀ¤È´Ä¶ÀÇ½¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ç24.9km¡¿L¤«¤éºÇÂç29.5km¡¿L¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÄãÇ³ÈñÀÇ½¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Çµý¼õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤Ç¤¢¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ÎÉ¸½à²½¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖW¡ßB¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä´Ê°×Ï¿²èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ç½¸þ¾å¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªPlus¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍøÊØÀ¤ÈÀè¿ÊÀ¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢¡ÖW¡ßB¡×¤ª¤è¤ÓÃæ´Ö¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖG¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤Î¸åÊý³ÎÇ§¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä°Â¿´¹ß¼Ö¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Â¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤äLED¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤¬É¸½àºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³°´Ñ¤Î¼Á´¶¸þ¾å¤â¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ïÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò»þ¤Ë¤Ï¡¢µëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬É¸½à¤ÇÉÕÂ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤â¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤²þÁ±ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï235Ëü9500±ß¤«¤é341Ëü6600±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Î¹âÆ·¹¸þ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤¬230Ëü±ßÂæ¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¿¶Á¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡Ö²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ê¤é»Å»ö¤Ç¤â¼ñÌ£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬ºÇÅ¬²ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÍÑÀ¤¬¹âÅÙ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É°ìËÜ²½¤Ë¤è¤ëÇ³ÈñÀÇ½¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ÂÇ³Èñ¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁö¤ë¡×¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼30kmÁö¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ï¤ä¤Ï¤êÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼¡¤Î°¦¼Ö¤ÏÌÂ¤ï¤º¤³¤ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹ØÆþ°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿·¼Ö¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¡Ö¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦¥«¥í¡¼¥é¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÌµ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÀ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¡¢¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¸º¾¯¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤¬SUV¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¡¢¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤Ç¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÏÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥´¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¼¡¤Ï¾ÃµîË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¥è¥¿¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó°¦¹¥²È¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¯Çä¤«¤é6Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª´ðËÜÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ÈÀäÌ¯¤Ê¾¦ÉÊ²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¡¡²ÙÊª¤ò¹¤¯ÀÑ¤á¤ë¥ï¥´¥ó¤ÎÍøÊØÀ¤òÃÎ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¿ô¾¯¤Ê¤¯´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñÌ±¼Ö¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£