¡¡Ä¹ºê»Ô¾åÀ¾»³Ä®¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç27Æü¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦Àµ·îÍÑ¤ÎÂç¶ÀÌßºî¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«¤Î´¨¤µ¤òÊª¤È¤â¤»¤º¡¢»á»Ò¤ä¤â¤ÁÊÆ¤òÊôÇ¼¤·¤¿ÇÀ²È¤é40¿Í¤¬¡Ö¥è¥¤¥µ¡¼¥Û¥¤¥µ¡¼¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢Ìß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿¤â¤ÁÊÆ¤Ï90¥¥í¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌß¤ò¤¦¤Á¤ï¤äÀðÉ÷µ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢¶ÀÌß¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤ÍÑ¤Ë¼êÁá¤¯´Ý¤á¤¿¡£
¡¡Âç¶ÀÌß¤Ï¿ôÆü´Ö´¥¤«¤·¡¢¾¾¤ÎÍÕ¤äÇß¤ÎÌÚ¡¢´³¤·³Á¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢30Æü¤«¤éÍè·î2Æü¤Þ¤ÇÇÒÅÂ¤Ë¶¡¤¨¤ë¡£3Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢500¿ÍÊ¬¤Û¤É¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ»²ÇÒµÒ¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë