¡¡2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ú7·î¡Û
¡¡4Æü¡¡¾¾±ºÃùÃß¶¦ºÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬ºÛÈ½½ê¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡20Æü¡¡»²±¡ÁªÄ¹ºêÁªµó¶è¤Ç¸½¿¦¤Î¸Å²ìÍ§°ìÏº»á¤¬¿·¿Í5¿Í¤òÇË¤ê3Áª
¡¡21Æü¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡23Æü¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹¤¬Ä¹ºê»Ô¤òË¬Ìä
¡¡27Æü¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ÁÏÀ®´Û¤¬¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤òÇË¤ê3Ï¢ÇÆ¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê
¡¡31Æü¡¡Åç¸¶È¾Åç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»º²Ê¤À¤Ã¤¿¡ÖÅç¸¶¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÉÂ±¡¡×¤¬ÊÄ±¡
¡¡¡Ú8·î¡Û
¡¡5Æü¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâº´²ìÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿Í¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÂçÂ¼¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë½éÈôÍè¡£25Æü¤Ë¤Ïº´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÁê±ºÃóÆÖÃÏ¤Ë¤â
¡¡6Æü¡¡¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬°ðº´»³¸ø±à¤ÇÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Æ¡¡Ä¹ºê¤«¤é¡×¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ
¡¡9Æü¡¡80²óÌÜ¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¡£Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÀïÁèÅö»ö¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿94¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²Îó¡£ÂæÏÑ¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã
¡¡22Æü¡¡1990Ç¯¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²ÐÅö»þ¤ÎÅç¸¶»ÔÄ¹¡¢¾â¥±¹¾´É°ì¤µ¤ó¤¬94ºÐ¤Ç»àµî¡£¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿
¡¡28Æü¡¡º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÊÆ³¤·³º´À¤ÊÝÃÆÌôÊäµë½ê¡ÊÁ°ÈªÃÆÌô¸Ë¡Ë¤ÎÆüËÜÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤¬°ÜÀßÀè¤Î»ÜÀßÇÛÃÖ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½
¡¡¡Ú9·î¡Û
¡¡12Æü¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Íè¸©¡£¸¶Çú°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ
¡¡14Æü¡¡¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¥Ô¡¼¥¹Ê¸²½º×¡×¤¬³«Ëë
¡¡26Æü¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë±ÀÀç»Ô¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤«¤é2Ç¯´Ö½ü³°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½
ÈïÇú80Ç¯¡¡ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÇÈ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡£12·îÈ¾¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡ÊÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡Ë¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤¬»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂåÉ½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÄ¾¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£½¸²ñ¤Ç¸«¤»¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÆµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤«¤é1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸¶Çú¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¾Ú¸À¤òÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Ï¼õ¾Þ¤È80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¹¥µ¡¤È¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÈó¿ÍÆ»À¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ç³ËÇÑÀä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñ¤ÎÃæ±û¤Ç¤ÏÎòÂå¼óÁê¤¬·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»ý¤¿¤º¡¢¤Ä¤¯¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤ÎÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤¿»þ¡¢°ÊÁ°¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÖÈïÇú3À¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤âÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¡×¡£1È¯¤ÎÇúÃÆ¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ËÊ¼´ï¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Àï¸å80Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¤¢¤é¤¬¤¤¤¿¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÈïÇú¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¾Ú¸À¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¿å¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢º£¤Ç¤â·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡Ý¡£ËÜÍè¤Ê¤é»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¡×¤Îµ²±¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Í¡¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÆ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¹ñ¤Ï¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤È¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¡¢Â¾¤Ë¤â³Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£ÈïÇú¼Ô¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ËÇÑÀä¤Ê¤ó¤ÆÍýÁÛ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë
Ä¹ºê¤ËÍè¤Æ¡¡³¹¤ÎÅÁÅý´¶¤¸¤¿4¥«·î
¡¡Ä¹ºê¤Î³¹¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÃÏ·Á¤À¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëÃæ¹âÀ¸¤Î»Ñ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£¼èºàÀè¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÂ¬¤ë¤ÈÅÌÊâ15Ê¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±¿Æ°¤À¡×¤È»×¤¤¡¢Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢³¬ÃÊ¡¢³¬ÃÊ¡¢ºä¡¢³¬ÃÊ¡Ä¡£µÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é25Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤ÆÅþÃå¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤â¤¿¤¿¤ê¡¢Ãå¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï´À¤À¤¯¤ÇÂ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¡¡²Æ¤ËÄ¹ºêÁí¶É¤ËÃåÇ¤¤·¤Æ4¥«·î¤¬²á¤®¤¿¡£Ä¹ºê»Ô¤ÎÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤ë¼èºà¤ÇÆÃ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢10·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âçº×¡ÖÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡×¤À¡£
¡¡»°¤Ä¤ÎÍÙÄ®¡Ê¤ª¤É¤ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¤òÃ´Åö¤·¡¢8·îËö¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Î¸Å¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÃæ»ß¤ò¶´¤ó¤À10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊôÇ¼¤Ç¡¢·Ð¸³¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÄ®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ®¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÊôÇ¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È´À¤òÎ®¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤Îº×¤ê¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯ÍýÍ³¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤é¿ÛË¬¿À¼Ò¤ÇÂÔµ¡¤·¤¿¤¬¡¢³ÆÍÙÄ®¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÉñ¤ËÌ²µ¤¤Ï¿á¤Èô¤ó¤À¡£´û¤ËÍèÇ¯¤ÎÊôÇ¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡8·î15Æü¤ÎÌë¡¢½éËß¤ò·Þ¤¨¤¿¸Î¿Í¤ÎÎî¤òÅÅ¾þ¤ÇºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÁ¥¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹Ä¹ºê»Ô¤Î¡ÖÀºÎîÎ®¤·¡×¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¸Î¿Í¤òÀ¹Âç¤Ë¸«Á÷¤í¤¦¤È¡¢»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¡¢È¢¤´¤È²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿ÇúÃÝ¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¯¡£ÀèÇÚµ¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤Ã¤¿¼ªÀò±Û¤·¤Ë¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Ë¤Ï¤ªËß¤ËÊèÁ°¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²Ö²Ð¤ò¤¹¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÀºÎîÎ®¤·¤âÆ±»Ô¤Ë¸Â¤é¤º³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Åç¸¶»Ô¤Ï¤ªËßÁ°¤Ë¿ÆÂ²¤Ê¤É¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÀÚ»ÒÅôäÆ¡×¤ò¤È¤â¤·¤¿ÀºÎîÁ¥¤ò¡¢ºÇ¸å¤ÏÍÌÀ³¤¤ËÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢¸·¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¸©Á´ÂÎ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Ê¸²½¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈïÇú¤Îº¯À×¤äÄ¹ºê»ÔÀ¯¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ»Ô³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ã¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¯Â¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë