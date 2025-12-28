¡Îº´²ì¸©¡ÏÈ¿¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÃÄÂÎ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼ÂáÊá¤Ç¼çÄ¥¡¡¡ÖÂáÊá¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâÍ¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÇÛÈ÷¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ÎºÝ¤Ë¥³¡¼¥ó¥Ð¡¼¤òÀÞ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª9¾ò¼Â»Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥óº´²ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤ÎËÅç¹Ì°ìÂåÉ½¤¬26Æü¡¢º´²ì»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖÂáÊá¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡½÷¤Ï19Æü¡¢Æ±»Ô¤Îº´²ìÃóÆÖÃÏÀµÌçÁ°¤Ç¡¢¼«±Ò´±2¿Í¤¬»ý¤Ã¤¿¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÀÞ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¼«±Ò´±Â¦¤â¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÀÞ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö»ÔÌ±±¿Æ°¤Î°Õ¿ÞÅª¤ÊÃÆ°µ¤À¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡ÖË¡¤È¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡¢ºÍÌÚ´õ¡Ë