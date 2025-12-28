¡Ú¼ÒÀâ¡Û¹á¹Á¤Î¸ÀÏÀÃÆ°µ¡¡Ãæ¹ñ¤Ï»ÔÌ±¤Î¼«Í³Ã¥¤¦¤Ê
¡¡¹á¹Á¤Î¼«Í³¤äÌ±¼ç²½¤Ï´°Á´¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¸ÀÏÀÃÆ°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ï¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¹á¹Á¤Î¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ïº£·î¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡Ê¹ñ°ÂË¡¡Ë°ãÈ¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ì±¼çÇÉ¹á¹Á»æ¡¢éÀ²Ì¡Ê¤Ò¤ó¤«¡ËÆüÊó¡Ê¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡áÇÑ´©¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢óÕÃÒ±Ñ»á¡Ê78¡Ë¤ËÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡óÕ»á¤Ï¹á¹ÁÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤À¡£Åö¶É¤Ï2019Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¿ÃæÅª¤Ê³èÆ°¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢óÕ»á¤ÏéÀ²ÌÆüÊó¤Î´´Éô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢É¾ÏÀ¤äÊÆÀ¯¼£²È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¹âºÛ¤Ï¹ñ°ÂË¡¤Î¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¤È¤Î·ëÂ÷¤Ë¤è¤ë¹ñ²È°ÂÁ´´í³²¶¦ËÅ¡×¤Îºá¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â»Ù»ý¤ä¹ñ°ÂË¡È¿ÂÐ¤Ê¤É¤Îµ»ö¤¬Ãæ¹ñ¡¢¹á¹ÁÎ¾À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÁþ°¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢·º»öºá¹Ô¾òÎã°ãÈ¿ºá¡ÊÀðÆ°½ÐÈÇÊªÈ¯¹Ô¤Î¶¦ËÅ¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê¸ÀÏÀ³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµºá¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¡£Á´3·ï¤Îºá¤ÇóÕ»á¤¬¼óËÅ¼Ô¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È½·è¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¹á¹Á¥È¥Ã¥×¤Î¹ÔÀ¯Ä¹´±¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ºÛÈ½´±¤À¡£¸øÀµ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡È½·è¤¬¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ï¤â¤Ï¤ä¼«Í³¤Ê¸ÀÏÀ¤¹¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅþÄìÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏóÕ»á¤¿¤Á¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ°ÂË¡¤½¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡óÕ»á¤ÎÎÌ·º¤ÏÍèÇ¯1·î°Ê¹ß¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ºÇ¹â·º¤Ï½ª¿È·º¤À¡£óÕ»á¤Ï20Ç¯¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼ý´Æ¤Ï5Ç¯¶á¤¯¤ËµÚ¤Ö¡£¿´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È½·è¸å¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë³°Áê¤ÏóÕ»á¤ÎÁÊÄÉ¤òÈóÆñ¤·¡¢Â¨»þ¼áÊü¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Ï·ëÂ«¤·¤Æ¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ±Ñ¹ñ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹á¹Á¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â50Ç¯´Ö¤Ï°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ê¤É¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2020Ç¯¤Î¹ñ°ÂË¡»Ü¹Ô¸å¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ»ÙÇÛ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÍÞ°µ¤¬¿Ê¤à¡£
¡¡º£·î¤ÎÎ©Ë¡²ñ¡ÊµÄ²ñ¡ËÁªµó¤Ï¡¢Ì±¼çÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ´ÖÇÉÀ¯ÅÞ¤âÎ©¸õÊä¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢Á´µÄÀÊ¤ò¿ÆÃæÇÉ¤¬Àê¤á¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÇÉ¤ÎÂåÉ½ÅªÀ¯ÅÞ¡¢Ì±¼çÅÞ¤ÏÂ¸Â³¤òÃÇÇ°¤·¡¢Àµ¼°¤Ë²ò»¶¤ò·è¤á¤¿¡£¹á¹Á¤«¤éÌ±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤Ï»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹âÁØ½»Âð·²¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Þ¤áÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ëµ¡Ç½¤Î¼åÂÎ²½¤¬Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤¬Éº¤¦¹á¹Á¤«¤éÆüËÜ¤Ê¤É¤ËÆ¨¤ì¤ë»ÔÌ±¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«Í³¤ò¼º¤Ã¤¿¹á¹Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏÈ×ÄÀ²¼¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
