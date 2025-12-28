¡Îº´²ì¸©¡Ï»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»öÇ¯Ëö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡ÖÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡×¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÇÛÈ÷¡¡¡ÖÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ø
¡¡º´²ì¸©¤Î»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤Ï25Æü¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâÍ¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÇÛÈ÷¡¢À°È÷Êý¿Ë¤¬Ì¤Äê¤Î¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¡ÊÄ¹ºê¡Ë¥ë¡¼¥È¤Î¿·Ä»À´¡ÝÉðÍº²¹Àô¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼¡´üÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þ´ü¤´¤È¤ËÃúÇ«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï7·î¤Ë³«Àß¤·¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâº´²ìÃóÆÖÃÏ¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ë°ÜÃó¤·¡¢Èô¹Ô·±Îý¤ÎÆâÍÆ¤äÈÏ°Ï¤ò½ç¼¡¹¤²¤¿¡£»³¸ý»á¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÃÎ»ö½¢Ç¤¸å¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áÄø¤ÎÃæ¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÃÏ¸µ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂâ°÷¤Ïº´²ì¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¾¶å½£¥ë¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿åÅèÃÒ»öÌ³¼¡´±¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê°Õ¸«¸ò´¹¡£ÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆñÌä¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ´¤¯»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï¶å½£ÅÅÎÏ¸¼³¤¸¶È¯¡Ê¸¼³¤Ä®¡Ë¾å¶õ¤Ç¡Ö3¤Ä¤Î¸÷¡×¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤âÈ¯À¸¡£¸¶È¯¾å¶õ¤ÎÈ÷¤¨¤¬¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÁ¡×¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÃæ¹âÀ¸¤¬ÀïË×¼Ô°äÂ²¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±ÇÁü¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÀïÁè¤Î¶ì¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿À¤Âå¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÂº¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ò27Ç¯1·î¤Ë¹µ¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ï3´üÌÜ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î´Á»ú¤Ë¤Ï¡ÖÄ©¡×¤òÁª¤ó¤À¡£29Ç¯ÅÙ¤Î³«³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¸©Î©Âç¤Î·×²è¿ä¿Ê¤ä¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×³«Àß¤òµó¤²¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë