¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡Ö¸÷¤Î²óÏ¡×¡¡ËÁ°¡¦±§Åç±ØÁ°
¡¡Ê¡²¬¸©ËÁ°»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢JR±§Åç±Ø¼þÊÕ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊLED¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇºÌ¤ë¡Ö¤Ö¤¼¤ó¥¤¥ë¥ß¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2025¡×¤¬ÍèÇ¯1·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¡¢Ìó100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¸÷¤Î²óÏ¤¬ÍèË¬¼Ô¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁ°¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åß¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢±§Åç±ØÅìÂ¦¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¤¬¸«¤¨¤ë¸ø±à¡×¤Ç³«ºÅ¡£ÅÅ¾þ¤ÏÌó1¥«·î¤«¤±¡¢¾¦µÄ½ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¼êÊÛÅö¤ÇÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¤ËÅÀÅô¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¾åÅÄÂçºî¾¦µÄ½ê²ñÆ¬¤äÀ¾¸µ·ò»ÔÄ¹¤é¤¬¥ì¥Ð¡¼·¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¾þ¤ê¤¬°ìÀÆ¤Ë¸÷¤òÊü¤Á¡¢»ÔÌ±¤é¤¬µ±¤¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¾¦µÄ½ê¤Î¹±À®Î´½¨¤µ¤ó¤ÈÎÓµ±¾´¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏÂçÅÔ»Ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Ç¿¿¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÅÀÅô»þ´Ö¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¡Á10»þ¡£
¡¡¡Ê½ÅÂ¼À¿»Ö¡Ë