¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡Û4¶¯¿Ê½Ð¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¡¢ÅØÎÏ²È¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¬½ªÈ×¾¡Íø°ú¤´ó¤»¤ë
¡¡Ìµ¿´¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¡¢ºÇ½ªÂè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤À¡£ÃË»Ò¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤Ë2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸«»ö¤Ëµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î16ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£Î©Ìò¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¹¶·â¤Î³èÀ²½¤òÃ´¤¦¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤À¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬Æü¾ï¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¡¢·üÌ¿¤Ë»×¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¡ÈÀ¸¤¤ë¡ÉÆ»¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤À¡£
¡¡1Æü300ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¡¢·üÌ¿¤ËÎÏ¤òËá¤¤¤¿Æü¡¹¤¬ÂçÉñÂæ¤ÇÂç¤¤¯²Ö¤òºé¤«¤»¤¿·Á¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤ëÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾¤Ð¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤Ï4¶¯¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿1Ç¯Á°¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢º£¤Ï¥³¡¼¥È¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ËËþÂ¤»¤º¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡¡¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë
