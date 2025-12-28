ソフトバンクが来年秋のドラフト上位候補に九州国際大付（福岡）の牟礼翔外野手（2年）をリストアップしていることが27日、分かった。高校通算24本塁打のスラッガーながら50メートル走6秒0、遠投100メートル超と走攻守三拍子そろった超高校級野手として注目。地元福岡の逸材として今後も密着マークする。

身長182センチ、体重92キロと体格も「超高校級」を誇る地元の有望株だ。球団幹部は「足が速く、パワーも高校生の中では群を抜く。走攻守すべてにおいて高校生野手の中でトップクラスの評価」と賛辞を惜しまない。

1年春から外野手として試合出場する牟礼は、今夏の福岡大会4回戦の八女戦でバックスクリーン左の電光掲示板を直撃する一発を放った。九州王者として出場した11月の神宮大会初戦（対山梨学院）でもバックスクリーン左への特大弾を放ちスカウト陣の度肝を抜いた。球団幹部は「将来性豊か。この時期、高校生外野手はなかなか上位候補に挙がらないが、彼は別格。非常に楽しみな選手」と強調した。

また、同じ高校生では北九州市出身で最速154キロを誇る横浜の右腕・織田翔希投手（2年）をはじめ沖縄尚学の左腕・末吉良丞投手（同）、山梨学院の右腕・菰田陽生投手（同）にも注目。一方、即戦力として青学大の右腕・鈴木泰成投手（3年）、立命大の左腕・有馬伽久投手（同）と大学日本代表にも名を連ねる両腕もリストアップしているもようだ。