¡¡Åß¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÃË½÷¤ÎÊ¡²¬¸©ÂåÉ½¤¬Ä©¤à¡£28Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÃË»Ò¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë¤ÏÅìÊ¡²¬¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀÖ¤¤×ÂÀ±¡Ê¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¡×¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£Âè34²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ï29Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ç³«Ëë¡£½é¤á¤Æ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤àÃÞÍÛ³Ø±à¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡²áµî3ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÅìÊ¡²¬¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç2015Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼ç¾¤ÎFWÀÆÆ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç2¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ï¸©Í½Áª·è¾¡¤ÇÈÓÄÍ¤Ë0¡Ý0¤«¤é¤ÎPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢¹â±ßµÜÇÕU¡Ý18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡²Æ°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö4¡Ý1¡Ý4¡Ý1¡×¤«¤éÃæÈ×¤¬¸ü¤¤¡Ö4¡Ý3¡Ý2¡Ý1¡×¤ËÊÑ¹¹¡£ÅÁÅý¤Î¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢ÀÆÆ£¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎFW»³¸ý¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ä¤Ø»Å³Ý¤±¤¿¡£11·î¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤ÎÍ½Áª·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£¤¬Á´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢Á´¹ñÁíÂÎ8¶¯¤ÎÈÓÄÍ¤ò2¡Ý1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Ê¿²¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡GKÃæÌî¡ÊÆ±¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÙÌî¡ÊÆ±¡Ë¤ä2Ç¯¤Î¾®·§¤éDF¿Ø¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¡£
¡¡4ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é²¼Éô¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£31Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢½éÀï¤Ç½©ÅÄ¾¦¤È·ãÆÍ¡£ÀÆÆ£¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éµ¤Ç÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á°²ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤Ç÷¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
ÃÞÍÛ³Ø±à¡Öµ¤»ý¤Á°ì¤Ä¤Ë¡×¡¡½÷»Ò¤Ï29Æü¤Ë³«Ëë
¡¡½÷»Ò¤ÎÃÞÍÛ³Ø±à¤Ï11·î¤ÎÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤ÆÁ´¹ñÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£²áµî3ÅÙ¤Ï¶å½£¤ÎÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¡¢¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ç¾¤ÎDFÃÓÆâ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È·ø¤¤¼é¤ê¤«¤é¾¡µ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£»ëÌî¤Î¹¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤¹¤ëU¡Ý16¡Ê16ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF»³ÅÄÈþ¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÇÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤È¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤Çµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿FW°¤Éô¡Ê3Ç¯¡Ë¤â¡Ö°ìÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡½é¤Î8¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ë¤È¤Î1²óÀï¡Ê29Æü¡Ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÃÓÆâ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Çµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£