ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÈ¯É½!º£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù(29Æü17:30¡Á ¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï18:30¡Á)¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

Spotify¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£»ÖÂº½ß¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎMC¡¢ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿²»³Ú¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£

(º¸¤«¤é)MC¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢»ÖÂº½ß

¢¨»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Î50²»½ç¤Ë·ÇºÜ(¥á¥É¥ì¡¼¡¦´ë²è¤ò½ü¤¯)

¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê

¡û17:30¡Á18:30

¡üCORTIS

¡üÄ¶¤È¤­¤á¤­ÀëÅÁÉô

¡üÄ¶ÆÃµÞ

¡üT.N.T

¡üTREASURE

¡üNEXZ

¡üMAZZEL

¡üROIROM

¡û18:30¡Á19:00

¡üÃæÅç·ò¿Í

¡ü»°±ºÂçÃÎ¡¡

¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹

¡üAiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë

¡û19»þÂæ

¡üXG

¡üJO1

¡üTOMORROW X TOGETHER

¡ü¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò

¡üNEWS¡¡

¡¦Ê¿À®VSÎáÏÂ

¡üORANGE RANGE¡¡¡üÄ¶¤È¤­¤á¤­ÀëÅÁÉô¡¡¡üCUTIE STREET

¡¦ÃæÅç¤ß¤æ¤­SP¥«¥Ð¡¼

¡ü¹©Æ£ÀÅ¹á

¡û20»þÂæ

¡üILLIT

¡üCUTIE STREET

¡üCreepy Nuts

¡üTravis Japan

¡üNumber_i

¡üHANA¡¡

¡û21»þÂæ

¡üAdo

¡üStray Kids

¡üDa-iCE

¡üBE:FIRST

¡üLiSA

¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª

¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤­¤è¤·(É¹Àî¤­¤è¤·with t.komuro)

¡¦Ç¯Ëö¥É¥ê¡¼¥à¥á¥É¥ì¡¼

¡üBE:FIRST ¡üMAZZEL ¡üHANA ¡üSTARGLOW

¡û22»þÂæ

¡üAdo

¡üStray Kids¡¡

¡¦Spotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è

¡ü¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¡üTREASURE

¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª

¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤­¤è¤·(É¹Àî¤­¤è¤·with t.komuro)

¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û

Åö½é¤Ï¡¢SKY-HIÎ¨¤¤¤ëBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥é¥Ü¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËSKY-HI¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¿¼Ìë¸Æ¤Ó½Ð¤·ÊóÆ»¤ò¼õ¤±½Ð±é¤ò¼­Âà¤·¤¿¡£