¡ØÈ¯É½!º£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¡Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÈ¯É½!º£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù(29Æü17:30¡Á ¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï18:30¡Á)¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Spotify¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£»ÖÂº½ß¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎMC¡¢ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿²»³Ú¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)MC¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢»ÖÂº½ß
¢¨»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Î50²»½ç¤Ë·ÇºÜ(¥á¥É¥ì¡¼¡¦´ë²è¤ò½ü¤¯)
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡û17:30¡Á18:30
¡üCORTIS
¡üÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô
¡üÄ¶ÆÃµÞ
¡üT.N.T
¡üTREASURE
¡üNEXZ
¡üMAZZEL
¡üROIROM
¡û18:30¡Á19:00
¡üÃæÅç·ò¿Í
¡ü»°±ºÂçÃÎ¡¡
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡üAiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë
¡û19»þÂæ
¡üXG
¡üJO1
¡üTOMORROW X TOGETHER
¡ü¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡üNEWS¡¡
¡¦Ê¿À®VSÎáÏÂ
¡üORANGE RANGE¡¡¡üÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¡¡üCUTIE STREET
¡¦ÃæÅç¤ß¤æ¤SP¥«¥Ð¡¼
¡ü¹©Æ£ÀÅ¹á
¡û20»þÂæ
¡üILLIT
¡üCUTIE STREET
¡üCreepy Nuts
¡üTravis Japan
¡üNumber_i
¡üHANA¡¡
¡û21»þÂæ
¡üAdo
¡üStray Kids
¡üDa-iCE
¡üBE:FIRST
¡üLiSA
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·(É¹Àî¤¤è¤·with t.komuro)
¡¦Ç¯Ëö¥É¥ê¡¼¥à¥á¥É¥ì¡¼
¡üBE:FIRST ¡üMAZZEL ¡üHANA ¡üSTARGLOW
¡û22»þÂæ
¡üAdo
¡üStray Kids¡¡
¡¦Spotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è
¡ü¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¡üTREASURE
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·(É¹Àî¤¤è¤·with t.komuro)
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Åö½é¤Ï¡¢SKY-HIÎ¨¤¤¤ëBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥é¥Ü¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËSKY-HI¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¿¼Ìë¸Æ¤Ó½Ð¤·ÊóÆ»¤ò¼õ¤±½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¡£
Spotify¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤«¤ì¤¿²Î¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£»ÖÂº½ß¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤ÎMC¡¢ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿²»³Ú¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)MC¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢»ÖÂº½ß
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡û17:30¡Á18:30
¡üCORTIS
¡üÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô
¡üÄ¶ÆÃµÞ
¡üT.N.T
¡üTREASURE
¡üNEXZ
¡üMAZZEL
¡üROIROM
¡û18:30¡Á19:00
¡üÃæÅç·ò¿Í
¡ü»°±ºÂçÃÎ¡¡
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡üAiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë
¡û19»þÂæ
¡üXG
¡üJO1
¡üTOMORROW X TOGETHER
¡ü¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡üNEWS¡¡
¡¦Ê¿À®VSÎáÏÂ
¡üORANGE RANGE¡¡¡üÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¡¡üCUTIE STREET
¡¦ÃæÅç¤ß¤æ¤SP¥«¥Ð¡¼
¡ü¹©Æ£ÀÅ¹á
¡û20»þÂæ
¡üILLIT
¡üCUTIE STREET
¡üCreepy Nuts
¡üTravis Japan
¡üNumber_i
¡üHANA¡¡
¡û21»þÂæ
¡üAdo
¡üStray Kids
¡üDa-iCE
¡üBE:FIRST
¡üLiSA
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·(É¹Àî¤¤è¤·with t.komuro)
¡¦Ç¯Ëö¥É¥ê¡¼¥à¥á¥É¥ì¡¼
¡üBE:FIRST ¡üMAZZEL ¡üHANA ¡üSTARGLOW
¡û22»þÂæ
¡üAdo
¡üStray Kids¡¡
¡¦Spotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è
¡ü¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¡üTREASURE
¡¦ÃÏ¾åÇÈ½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡ü¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÉ¹Àî¤¤è¤·(É¹Àî¤¤è¤·with t.komuro)
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Åö½é¤Ï¡¢SKY-HIÎ¨¤¤¤ëBMSG¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥é¥Ü¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËSKY-HI¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¿¼Ìë¸Æ¤Ó½Ð¤·ÊóÆ»¤ò¼õ¤±½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿¡£