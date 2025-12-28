¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ£Ó£ÏºÙÌî¤¬Éé½ý¤«¤é´°Á´Éü³è¡¡£²£¸Æü½éÀï¤ÇºòÇ¯ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿£±£¶¶¯¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
¡¡½ÐÈÖ¤À¡¢æÆÍÎ¡ª¡¡Âè£±£°£µ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤¬£²£¸Æü¤Î£±²óÀï¤Ç¾¾»³À»ÎÍ¡Ê°¦É²¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤é¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³«²ñ¼°¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÌó£²»þ´Ö¡¢¼ÂÀïÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡££±£±·î¤Î¸©·è¾¡¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿£Ó£ÏºÙÌîÃ¶¸÷¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¥Õ¥ë²óÅ¾¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯Æ¨¤·¤¿¥Ù¥¹¥È£±£¶¿Ê½Ð¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¹¶ËÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢æÆÍÎ¤ÏÌó£²»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÄÅ¹â¹¨¹Ô´ÆÆÄ¡Ê£´£²¡Ë¡£¾¾»³À»ÎÍ¤È¤Î½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÊÎáÅã¤ÎºÙÌî¤À¡£Àè·î£¹Æü¤Î¸©·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËÂ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦À»¸÷³Ø±¡¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢£²£±¡½£±£³¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»×¤¤¤òÀ»ÃÏ¡¦²Ö±à¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀè½µ¤ÎÎý½¬¤«¤é´°Á´¹çÎ®¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ÂÀïÎý½¬¤Ç¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤ê²ó¤ê¡¢¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¾¾»³À»ÎÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥É¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬¤Ç¤«¤¤¤·Ê·°Ïµ¤¤â°ã¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÁê¼ê¤ò¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´°÷¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±²óÀï¤Ç»³·ÁÃæ±û¤òÅÝ¤·¡¢´Ø¾¦¹©¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤Î£²²óÀï¤âÁ°È¾¤Ï£±£´¡½£·¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾¤Ï·ÁÀª¤¬µÕÅ¾¡££±£´¡½£²£´¤Ç£²£°£°£²Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£ºÙÌî¤â¸åÈ¾£²£±Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È£±£¶¡£¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¾»³À»ÎÍ¤ËÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë