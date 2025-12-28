中央競馬の総決算、第７０回有馬記念・Ｇ１は２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。天皇賞・秋、ジャパンＣに続き、秋の古馬王道路線のＧ１３連勝を目指す櫻坂４６の武元唯衣（２３）の本命はミュージアムマイル。ＪＲＡの元調教師を祖父に持ち、競走馬が身近にいる環境で育ったアイドルが、同馬に今年３度目の本命で的中締めを狙う。

＊ ＊ ＊ ＊

子供の頃の遊び場は栗東トレセンの厩舎、夏休みの自由研究の題材は馬と、昔から競馬が身近だった武元唯衣。初めて取材をした昨年の有馬記念から「競馬の魅力をたくさんの人に伝えたい」、「いろんな角度で発信したい」というフレーズを何回も耳にした。

それは予想に臨む姿勢にも表れており、いつも要点をまとめたメモを持参。しっかり競馬を見ていると感じる各馬の評価と、うらやましく思うほどの人脈から得た情報を披露。さらに騎手や調教師との思い出話ができる希少な有名人と言える。

「競馬を知らなかった方から話をしてもらうことが増えました」と喜ぶ武元は今年、本紙で７回のＧ１予想に登場。確実に新たな層と競馬をつなぐ架け橋になっている。競馬関連の仕事で活躍する場面は、増えていくと思われるが、携わった一人として、そうなることは非常にうれしい。（浅子 祐貴）