◆第２０回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）

第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（芝２０００メートル）は２７日、中山競馬場で行われ、７番人気のロブチェンがゴール前で差し切り、１７年のＧ１昇格後で初となるキャリア２戦目での勝利。一気に来春のクラシック有力候補に躍り出た。新種牡馬ワールドプレミアは産駒の重賞初出走でＶ。松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝は１４日の阪神ＪＦ（スターアニス）に続く２歳Ｇ１勝利となった。

鮮やかな末脚で１戦１勝馬が２歳中距離王に輝いた。内ラチ沿いをロスなく立ち回ったロブチェンは、最後の直線で前が開かないとみるや、すぐさま進路を外へと切り替えた。そこからは独壇場。左ムチ２発でエンジンを点火させると、急坂をものともせず駆け上がった。ラスト３ハロンメンバー最速タイの３４秒５。フォルテアンジェロに並ぶ間もなくかわして３／４馬身差をつけた。松山は「最後はかわしてくれという気持ちと、届いてくれという気持ちでした」とパートナーの踏ん張りをたたえた。

リベンジを果たした。松山は昨年も杉山晴調教師が管理するジョバンニと参戦し２着と涙をのんだ。ゴール後は拳を突き上げ、興奮気味に喜びを表現。「すごくうれしくて、こみ上げてくるものがありました」。自身は阪神ＪＦのスターアニスからいい流れで迎えた２歳Ｇ１を再び制し、今年のＧ１・３勝目。ラストランのタスティエーラと挑む有馬記念へ最高の弾みとなった。

杉山晴調教師は１日残してリーディングトレーナーが確定したが、今年は２着４回と大舞台では惜敗が続いていた。「勝てないかなという感じもありましたが、１つ勝てて良かった」。歯がゆい結果に終止符を打つ勝利に、安どの言葉が口を突いた。同馬の父ワールドプレミアは産駒重賞初挑戦でＧ１初制覇の快挙となった。

「普段は無駄なことをしない競走馬の鑑みたいな馬。２戦目で一本芯が入って成長を感じました」と語ったトレーナーは、来春のクラシックの主役候補へ名乗りを上げた若駒に「当然、皐月賞やその先へつながっていくと思っています」と期待を込めた。まだまだ無敗ロードを突き進む。（石行 佑介）

◆ロブチェン 父ワールドプレミア、母ソングライティング（父ジャイアンツコーズウェイ）。栗東・杉山晴紀厩舎所属の牡２歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算２戦２勝。総獲得賞金は７８６６万２０００円。重賞初勝利。馬主はフォレストレーシング。