Æ»»º»Ò£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î»°Ìò¤Ï¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¡×°ì»³ËÜ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÀÀ¤¦¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±·î£±£±Æü½éÆü
¡¡´äÆâÄ®½Ð¿È¤Î¸½ÌòÍ£°ì¤ÎÆ»»º»Ò´Ø¼è¡¢°ì»³ËÜ¡Ê£³£²¡Ë¡áÊü¶ð¡á¤¬¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¡¤Á±Û¤»¤Ð£±£¹£¹£¶Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Î¾®·ë¡¦ÂçæÆË±¡Ê»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡¢¸Î¿Í¡Ë°ÊÍè¡¢£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÌ³¤Æ»½Ð¿È»°ÌòÎÏ»Î¤ÎÃÂÀ¸¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦ÊóÃÎ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÈá´êÀ®½¢¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¹ÃÈå¡¡µ£É§¡Ë
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç¤ÏÅì£¸ËçÌÜ¤Ç£±£±¾¡£´ÇÔ¡£°ì»³ËÜ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ËÈÖÉÕ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Âç¤¤¯Éé¤±±Û¤¹¾ì½ê¡Ê½©¾ì½ê¤Î£´¾¡£±£±ÇÔ¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÆü¤Î°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡ËÀï¡££³Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤ò½é¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é£¸Ï¢¾¡¡£Æ¬¤ò¾å¤²¤º¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤·¤Ö¤È¤¤¹¶¤á¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÁêËÐ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤ÎÁêËÐ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½é¾ì½ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤»¤Ð¡¢»°Ìò¾º¿Ê¤Ï³Î¼Â¡£Æ»Æâ¤Ç¤Ï£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌòÎÏ»Î¤ÎÃÂÀ¸¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¾º¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ò¹¯´ÉÍý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ëÀ¾£²ËçÌÜ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤è¤êÈÖÉÕ¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¿¥ª¥ë¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤ëÇ®¶¸¤Ö¤ê¡£»°Ìò¾º¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤Áê¼ê¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤¿¤é´ðËÜÅª¤ËÇã¤¦¤ó¤Ç¡È¿ä¤·³è¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ³¤±¤Þ¤¹¡£ÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ç¤Ï¡Ä¤Ï¤¤¡¢²¡¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¶¤¨¤ÆÌÜÉ¸¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£