¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¡ã²óÅú¿ô28,314É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè397²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¥Á¡¼¥º¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ï¥ó¥Ú¥ó 1Ëç
¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º(ÍÏ¤±¤ë¥¿¥¤¥×) 2Ëç
¥Ä¥Ê(´Ì) 1´Ì
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸ 1~2
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 2¸Ä
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Ï»°³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë4¤Ä¤ËÀÚ¤ê¡¢¸ü¤µ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤Ï¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¢¥Ä¥Ê¤Ï¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢½Áµ¤¤ò¤¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¥Ä¥Ê¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¡£
2¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯¤·¤¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ(1)¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¡¦¡Ö¥Ï¥ó¥Ú¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¤ª¤Ç¤ó 67%
¡¦2°Ì ¤Ï¤µ¤ß¾Æ¤ 14%
¡¦3°Ì ¥Õ¥é¥¤ 11%
¡¦4°Ì ¤ªµÛ¤¤Êª 5%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
28,314É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
