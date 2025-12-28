「まじめに勉強に取り組むだけではなく、テクニックを使って1点でも点数を取る。それも実力」。

偏差値35から東大合格を果たした『5科目50年分10000問を分析した東大生のテストテクニック大全』（ダイヤモンド社）の著者・西岡壱誠氏はそう語ります。では、その1点はどう取るのでしょうか。本記事では、本書よりテストで使えるテクニックを紹介します。

和文英訳のコツは「簡単な日本語にする」こと

日本語を英語に直して記述させる問題形式・和文英訳の記述問題が課される試験はかなり多いです。

この問題形式を突破するために重要なのは、「日本語自体を簡単な日本語に直す」ことです。

たとえば、「その小説は若年層の間で流行している」を英訳するとどうなるでしょうか？

「若年層」とか「流行」とかよくわかりませんよね。なので、この日本語自体を簡単なものに「和文和訳」します。

まず、「若年層」です。簡単に言ってしまえばこれは「若い人」という意味ですよね。また、「流行」はどうでしょう？ 「流行っている」というのは「みんなが読んでいる」という意味です。

ですからこれは、「その小説は若年層の間で流行している→その小説は若い人がみんな読んでいる」でいいのです。

つまり、

The novel is read by a lot of young people.

が答えになります。最初の日本語のままでは難しかった日本語文が、簡単になりました。

このとき重要なのは、難しい言葉を簡単に説明できないかと考えることです。

「若年層」を「若者」としたのはその典型ですね。「不眠症」は「insomnia」ですが、この単語を知らなくても「不眠症」を説明して「なかなか眠ることができない」とし、「I can’t sleep well」とすることもできます。

日本語を、より説明を加えたりして簡単に直すというわけです。

次の文章を英語にしましょう

では、次の文章を英語にしてみましょう。

「この場所は不衛生だ」

不衛生、という言葉を簡単に直すと「あまりきれいでない」ですね。なので、「not very clean」とすればいいでしょう。

→This area is not very clean.

「彼は単身赴任になる」

単身赴任、という言葉を簡単にするには、説明を加えればいいですね。

「家族と離れて、一人で住む」になります。

→He will be living by himself away from the family.

難しいものを難しいままで書くのではなく、一度簡単に直すというのは、とても重要なことです。

英語だけでなく、それ以外の言語でも、日本語で文章を書くときですら、必要になってきます。使ってみてください。