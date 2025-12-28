¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£41Ê¬¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î42Ê¬¤Ë¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý1¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«É¬¤º¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ°È¾¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¸åÈ¾¤Ï¡¢ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Î25Ê¬´Ö¤Ï¼«¤é¾õ¶·¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ç4¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤À¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£³Ú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÃå¼Â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¤è¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¿ë¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¡ª
¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ²ÃÅÀ¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¡ª— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2025Ç¯12·î27Æü
ÀèÀ©¤«¤é1Ê¬⏰
¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤«¤é
ºÇ¸å¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë⚽️
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè18Àá
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë v ¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
📺https://t.co/qDJFqZILEO#Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°