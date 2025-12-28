¡Ö³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¡×250²¯±ßFW¤¬¹üÀÞ¤Î²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢ÂåÌò¤ËÆüËÜ¿ÍFW¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¤«¡ª¡ÖÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬ç¤¹ü¹üÀÞ¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á°Àþ¤Î¶ðÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åß¤Î¶ÛµÞÊä¶¯¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄåºÀ¤¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFeyenoord Report¡Ù¤Ï12·î27Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¨¥À¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÉé½ý¤·¤¿¥¤¥µ¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÍè¤¿¤ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËºÆ¤ÓËÛÁö¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Èà¤Î¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»þÂå¤Ë¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¼«¤é¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï18¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¡£°ÜÀÒ¶â£±²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó250²¯±ß¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥µ¥¯¤ÎÂåÌò¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡£
